Парламент Грузии утвердил новое правительство

22 февраля Парламент Грузии выразил доверие новому правительству во главе с Ираклием Гарибашвили, в которое вошли два новых министра – обороны Джуаншер Бурчуладзе и регионального развития Ираклий Карселадзе. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа, сообщает ТАСС.

“89 – за, двое – против. Парламент выразил доверие правительству Грузии”, – сказал спикер Арчил Талаквадзе.

Напомним, что ранее в правящей партии Грузии назвали причину отставки Георгия Гахарии с поста премьер-министра. Так, по словам председателя партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе, позиция Гахарии по аресту лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии отличалась от мнения «других членов команды».

17 февраля суд в Тбилиси заочно арестовал лидера оппозиционной партии по делу о беспорядках и штурме парламента в июне 2019 года. Возле офиса ЕНД собрались сторонники оппозиции, которые заявили, что не дадут задержать политика.

На следующий день Гахария ушел в отставку, а МВД отложило заключение Мелии под стражу.

Поделиться ссылкой: