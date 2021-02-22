Новый художественный руководитель белорусской оперы проработал на своей должности один день

18 февраля Маргарита Изворска-Елизарьева была назначена художественным руководителем оперной труппы Национального театра оперы и балета Беларуси. Но уже 19 февраля она покинула эту должность.

На данный момент новость о назначении Изворской, опубликованная на официальном сайте театра, удалена, сообщает TUT.BY.

В пресс-службе Национального театра оперы и балета отказались от комментариев.

Это не первый аналогичный случай в истории Оперного театра. В августе 2020 года главным дирижером Национального театра оперы и балета был назначен Вячеслав Чернухо-Волич. Спустя два дня он был уволен с этой должности. Еще через день на сайте театра появилась информация, что он назначен очередным дирижером, но сам Чернухо-Волич на следующий день ее опроверг.

Маргарита Изворска-Елизарьева родилась в 1946 году в Болгарии. Окончила Болгарскую (1969) и Ленинградскую (1974) консерватории.

В 1975—1994 годах работала режиссером Государственного театра оперы и балета Беларуси.

С 1976 года преподавала в Белорусской консерватории (теперь Белорусская академия музыки). Доцент кафедры оперной подготовки (с 1993-го), заведующая кафедрой оперной подготовки (с 2011-го).

В 2002—2009 годах — художественный руководитель Национального театра оперы Беларуси. Тогда оперная и балетная труппа существовали отдельно. Директором — художественным руководителем Национального театра балета Беларуси являлся ее муж, хореограф Валентин Елизарьев.

Поставила в Минске оперы «Дон Карлос» Дж. Верди (1979), «Выбор капельмейстера» Й. Гайдна, «Служанка-госпожа» Дж. Перголези (1981), «Севильский цирюльник» Дж. Россини (1986), «Волшебная флейта» В. А. Моцарта (1987), «Тоска» Дж. Пуччини (1991), «Шекспир и Верди» (фантазия в 3 частях по мотивам опер «Макбет», «Фальстаф», «Отелло» Дж. Верди, 1992), «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича (1994), «Хованщина» М. Мусоргского (2003), «Иоланта» П. Чайковского (2004), «Кармен» Ж. Бизе, «Рита, или Пиратский треугольник» Г. Доницетти, «Записки сумасшедшего» В. Кузнецова (все 2005), «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова (2007)

Маргарита Изворска добровольно ушла из театра после увольнения Валентина Елизарьева. Последний в 2018 году вернулся в Оперный и занимает пост его художественного руководителя.

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