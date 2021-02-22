NASA отслеживает три астероида приближающихся сегодня к земле

22 февраля к Земле приблизятся несколько астероидов, размер одного из которых NASA сопоставляет со спортивным стадионом. Размеры астероидов и их время приближения опубликованы на сайте NASA.

Самое крупное небесное тело — астероид 2020 XU6 — приблизится к планете на расстояние около четырех миллионов километров. Его диаметр — 213 метров, что сопоставимо со стадионом для спортивных мероприятий.

Кроме 2020 XU6 22 февраля к Земле приблизятся еще два астероида — 2020 BV9 и 2021 CC5. По размеру они как авиалайнеры. Их расчетное расстояние до планеты соответственно составляет 5,6 и 6,9 миллиона километров.

Потенциальной опасности они все не представляют.

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