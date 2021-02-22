Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» досрочно гарантировало себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Это произошло впервые с 2017 года, сообщает TUT.BY.

Об этом стало известно после победы «Йокерита» над «Витязем», который потерял математические шансы на опережение «Динамо» в таблице. Таким образом, «зубры» уже не смогут опуститься ниже восьмого места независимо от результатов следующих трех матчей.

«Динамо» вышло в плей-офф впервые с 2017 года. Всего в своей истории клуб четырежды играл в Кубке Гагарина, но ни разу не проходил дальше первого раунда.

Соперник минчан пока неизвестен. Скорее всего, это будет кто-то из тройки «Динамо» (Москва), «Локомотив», СКА. Но есть вероятность попасть и на прошлогоднего чемпиона — московский ЦСКА.

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