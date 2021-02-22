Латушко призвал западные фонды потребовать от властей Беларуси вернуть долги на 1,2 млрд долларов. К чему это приведет?

Глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко обратился к иностранным инвестиционным фондам с предложением досрочно погасить долговые облигации (бонды). По данным НАУ, накануне выборов 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран приобрели их на сумму 1,2 млрд. долларов.

Как сообщает Telegraf.by, размещением бондов занимались три инвестбанка: Societe Generale, Citibank и Raiffeisen. Среди этих инвестфондов много известных компаний: Raiffeisen Bank International AG, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие.

Народное антикризисное управление направило письма всем инвестфондам, которые держат белорусские бонды, трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду (МВФ).

«Деньги с продажи евробондов пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа. К тому же, на момент эмиссии бондов в Беларуси уже нарушали законы и права человека: сажали потенциальных кандидатов в президенты в тюрьмы, разгоняли мирные демонстрации, не допускали независимых людей в состав участковых избирательных комиссий», — утверждают в НАУ.

Члены команды Павла Латушко рассказали, что попросили инвестиционные банки проверить использование правительством Беларуси денег, полученных от продажи евробондов.

«Мы хотим, чтобы МВФ сделал заявление о том, что организация не будет кредитовать Беларусь, поскольку ни Лукашенко, ни его правительство не признаны международным сообществом. Также мы хотим привлечь внимание мировой общественности и СМИ к проблеме», — говорится в заявлении Павла Латушко.

По мнению экспертов НАУ, власти Беларуси живут в «постоянных долгах, берут огромные новые кредиты, чтобы погасить старые».

«Чтобы нелегитимное правительство не вгоняло народ Беларуси во все новые долги, которые будут отдавать белорусы, мы хотим сделать так, чтобы никто больше не давал кредитов режиму», — пояснили в НАУ свое требование.

Если инвестфонды потребуют вернуть долги, что будет с белорусами?

«Все зависит от реакции международных финансовых институтов. В любом случае, экономика Беларуси приближается к пропасти с каждым днем – из-за коррупции, неэффективного управления и постоянных ошибок», — сообщили в НАУ.

Также эксперты Народного антикризисного управления призвали белорусов, чтобы защитить свои деньги, лучше хранить их в иностранной валюте и наличными.

Что говорят власти?

В октябре премьер-министр Беларуси Роман Головченко высказал уверенность, что прогнозы некоторых СМИ, что «страна рухнет под долгами», не оправдаются.

«Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития», — заявил Роман Головченко. По его словам, для выплаты долгов белорусским властям в 2021 году потребуется «Br4,9 млрд, в том числе на погашение внешнего госдолга — Br4,2 млрд, внутреннего — Br700 млн».

По расчетам заместителя министра финансов Дмитрия Кийко, в 2021 году надо будет потратить более 11% от всего бюджета страны на обслуживание госдолга.

Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13,0 млрд. рублей, или на 29,0%. Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%, сообщили ранее в Минфине.

По данным министерства, в 2020 году было размещено облигаций на внешних рынках на сумму 1,3915 млрд долларов США.

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