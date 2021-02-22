Кофеин изменяет структуру мозга

Исследователи из Базельского университета (Швейцария) провели эксперимент по изучению влияния кофеина на мозг человека. И выяснили, что присутствие этого вещества в рационе на постоянной основе приводит к заметному сокращению объема серого вещества в мозге. Но этот фактор трудно назвать негативным, тем более что эффект оказался быстро обратимым.

Изначально ученые пытались разобраться с проблемой влияния кофеина на нарушение сна. Последнее, как уже доказано, гарантировано понижает объем серого вещества мозга, однако причин у беспокойного сна множество. В том числе, пристрастие к кофе, а также энергетикам с кофеином в их составе. Для эксперимента отобрали молодых здоровых людей, половине из которых прописали 10-дневную диету с трехразовым приемом кофеина в таблетках в сутки, а вторые получали вместо них плацебо.

Объем серого вещества у подопытных измеряли с помощью функциональной МРТ, а качество медленного сна при помощи электроэнцефалографии. Выяснилось, что прием кофеина действительно привел к снижению объема серого вещества, но никак не повлиял на качество сна, которое у обеих групп оказалось одинаковым. Получается, сон здесь не при чем, кофеин влияет на состояние мозга напрямую.

Ученые отметили, что нарушения когнитивных функций у подопытных не наблюдалось, их мозг стал меньше физически, но не утратил своих способностей. А после прекращения кофеиновой диеты все изменения достаточно быстро вернулись в норму. Однако все это справедливо для краткосрочных ситуаций, тогда как влияние кофеина на мозг при регулярном и длительном употреблении пока не изучено.

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