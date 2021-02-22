ЕС рассматривает введение четвертого пакета санкций против Беларуси

Европейский союз рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против Беларуси, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

“Репрессии и усиливающееся преследование людей и гражданского общества властями продолжаются, мы рассматриваем введение дальнейших санкций”, – сказал Боррель на пресс-конференции.

“Мы готовы двигаться дальше в этом вопросе. И мы сделаем это”, – добавил он.

Боррель подчеркнул, что ЕС поддерживает белорусский народ и будет наказывать тех, кто отказывает ему в основополагающих политических правах.

В прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В числе подпавших под санкции организаций – “Белтехэкспорт”, OAO “МЗКТ” – Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО “Синезис”. Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Беларуси, OAO “АГАТ-электромеханический завод”, OAO “140 ремонтный завод”.

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