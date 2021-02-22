Динара Алимбекова: «Еще и попадать нужно было, оказывается»

Белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова иронично прокомментировала свое выступление в масс-старте на чемпионате мира-2021, сообщает Прессбол.

В своём сториз в Instagram спортсменка опубликовала таблицу скорости в гонке, где она заняла четвертое место. В итоговом протоколе Динара Алимбекова стала 26-й, допустив семь промахов.

“Еще и попадать нужно было, оказывается”, — написала Динара в инстаграме.

В общем зачете Динара Алимбекова идет девятой.

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