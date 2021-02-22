Четвертый день суда над Бабарико

Прокуроры продолжают зачитывать обвинение по делу Белгазпромбанка. Сегодня начался четвертый день суда, передает корреспондент Sputnik из зала суда Московского района Минска, где коллегия по уголовным делам Верховного суда в выездном заседании рассматривает уголовное дело, по которому главным обвиняемым проходит экс-глава банка Виктор Бабарико.

Как ожидается, сегодня прокуроры завершат оглашение обвинения, и все обвиняемые выскажут в суде свою позицию по поводу признания или непризнания вины.

Обвинение написано на 340 страницах, и большая его часть уже оглашена.

К этому времени прокуроры назвали суммы взяток, которые проходят по делу, – 8 470 917,39 белорусского рубля, 5 269 523,71 евро и 7 391 266,2 доллара. Как следует из обвинения, суммы, которые вменяются обвиняемым, разные. Шесть из восьми обвиняемых заключили досудебное соглашение и возместили ущерб. Единственный, кто не признал вину, – основной обвиняемый по делу Виктор Бабарико.

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