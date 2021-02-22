Boeing рекомендует приостановить полеты на самолетах серии 777

Компания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты на самолетах серии 777. Это решение было принято в результате двух инцидентов, произошедших на выходных.

Так, в Нидерландах в субботу, 20 февраля, у грузового самолета Boeing 747-400F во время полета над провинцией Лимбург загорелся двигатель, части которого упали на жилой район.

Fijn dat de burgemeester van Meerssen @mirjamclermonts vandaag ff kwam buurten na het incident met de Boeing 747. ❤️#doetjegoed #persoonlijk #aandacht pic.twitter.com/279IbLHsbl — Guido Houben (@houben64) February 21, 2021

В результате инцидента пострадали два человека: пожилая женщина и ребенок.

Daño severo de motor de 747 carguero despide restos sobre la ciudad me Meerssen (Holanda). Tengan el seguro del auto al día 🙄 pic.twitter.com/zK1qogsh5x — Fernando Negro (@Fegane75) February 20, 2021

Кроме того, металлические детали Boeing 747-400F повредили несколько автомобилей и крыш жилых домов. Пилотам же удалось успешно приземлить самолет, направлявшийся в Нью-Йорк, в бельгийском аэропорту “Льеж”.

Второй инцидент произошел в США, где у пассажирского самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, отказал правый двигатель. Детали его обшивки упали на жилой район. На тот момент на борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал, поскольку пилотам удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку в аэропорту.

I say again, holyyyy crap! We'll have to let NTSB do its work to identify the cause for this engine failure, but this video of #UA328 is insane.pic.twitter.com/V4qvPwIJ5G — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) February 20, 2021

После инцидентов полиция аэропорта и Совет по безопасности Нидерландов (OVV) начали расследование инцидента, США объявили о немедленной проверке всех “Трех семерок” с двигателем серии PW4000, а Япония вообще приостановила их использование до принятия решения относительно дальнейших действий. Добавим, что грузовой самолет 747-400F из Нидерландов также работает на двигателе PW4000.

В результате этих событий компания Boeing 22 февраля направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000.

“Boeing активно следит за последними событиями, связанными с рейсом 328 компании United Airlines. На время проведения расследования Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) мы рекомендовали приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, пока Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не определит подходящий протокол проверки”, – говорится в сообщении на сайте Boeing.

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