Boeing рекомендует приостановить полеты на самолетах серии 777

Компания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты на самолетах серии 777. Это решение было принято в результате двух инцидентов, произошедших на выходных.

Так, в Нидерландах в субботу, 20 февраля, у грузового самолета Boeing 747-400F во время полета над провинцией Лимбург загорелся двигатель, части которого упали на жилой район.

В результате инцидента пострадали два человека: пожилая женщина и ребенок.

Кроме того, металлические детали Boeing 747-400F повредили несколько автомобилей и крыш жилых домов. Пилотам же удалось успешно приземлить самолет, направлявшийся в Нью-Йорк, в бельгийском аэропорту “Льеж”.

Второй инцидент произошел в США, где у пассажирского самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, отказал правый двигатель. Детали его обшивки упали на жилой район. На тот момент на борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал, поскольку пилотам удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку в аэропорту.

I say again, holyyyy crap! We'll have to let NTSB do its work to identify the cause for this engine failure, but this video of #UA328 is insane.pic.twitter.com/V4qvPwIJ5G

— Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) February 20, 2021