Байден объявил траур в США по погибшим от COVID-19

Президент США Джо Байден объявил траур в память о жертвах коронавируса в США. Их число превысило отметку в 500 тысяч. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщила на брифинге, транслировавшемся в Twitter, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Флаги США будут приспущены на протяжении пяти дней, отметила она.

Накануне власти США доставили 2 млн из запланированных 6 млн доз вакцин от коронавируса в штаты после задержек с поставками из-за непогоды и морозов.

Соединенные Штаты — мировой лидер по числу выявленных случаев коронавируса и его жертвам. По последним данным Worldometers, инфекция была диагностирована у 28,7 млн жителей страны, общее количество умерших от последствий COVID-19 в Штатах составляет 510,9 тыс. человек.

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