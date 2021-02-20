В Беларуси с 1 марта водителей будут штрафовать за отсутствие техосмотра

С 1.03.2021 в Беларуси вступит в силу новая редакция КоАП, согласно которой водителей начнут штрафовать за езду без техосмотра.

Ранее подобные штрафы действовали лишь в части превышения скорости, но с 1 марта «письма счастья» будут высылаться и за движение на машине, которая не прошла техосмотр. Мониторинг будет осуществляться с помощью камер фото- и видеофиксации. Также фиксировать будут неправильную парковку, проезд на красный цвет, движение по полосе общественного транспорта.

Стоит отметить, что уведомления будут направлять несколько позже, потому что разработка алгоритма доставки подобных уведомлений может занять некоторое время.

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