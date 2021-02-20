Следственный комитет решил не возбуждать уголовное дело по факту смерти Тарайковского

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10 августа 2020 года, Минск

Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал, что силовики не нарушали закон, используя нелетальное оружие.

Версия следствия опубликована в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, Александр Тарайковский находился в состоянии сильного опьянения. 10 августа около 23 часов возле станции метро Пушкинская он отделился от толпы протестующих и, «несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».

По мнению Носкевича, Тарайковский своими действиями провоцировал правоохранителей. Он заметил, что силовики не знали его истинных мотивов и целей его действий, а учитывая оперативную информацию о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ и оружия, восприняли его, как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих.

Глава СК заявил, что сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций. Было применено нелетальное оружие. Отмечается, что действие такого оружия направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход.

«Однако в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», – заявил глава СК.

По мнению следсвия, сотрудники правоохранительных органов действовали по закону.

Сообщается, что уголовное дело решено не возбуждать.

Напомним, 34-летний участник акции протеста Александр Тарайковский был убит 10 августа на улице Притыцкого.

МВД спустя несколько часов опубликовало официальное заявление. Версия правоохранителей звучала так: «В ходе массовых беспорядков в Минске на улице Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью».

Однако позже появилось сразу несколько видеозаписей. На них видно, как Александр Тарайковский с пустыми руками идет в сторону силовиков. Также видно, что он ничего не бросает, а в его руках ничего не взрывается. Затем в Тарайковского с близкого расстояния стреляет один из силовиков. После выстрела мужчина падает.

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