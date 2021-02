Марсоход Perseverance прислал на Землю первые цветные фото

Американский марсоход Perseverance (“Настойчивость”), запущенный в июле прошлого года и совершивший успешную посадку на поверхности Красной планеты 18 февраля, прислал на Землю первые цветные и качественные фотографии Марса. Снимки были опубликованы в микроблоге этой миссии NASA в Twitter.

На первом присланном кадре запечатлен момент перед касанием ровера поверхности Марса. Этот кадр был сделан при помощи камеры, установленной на посадочном модуле, который спустил ровер на поверхность планеты на тросах, а затем отлетел на безопасное расстояние. Во время посадки камера снимала видео, которое планируется опубликовать в ближайшее время.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Еще один снимок был сделан камерой орбитального аппарата Mars Reconnaissance, использующегося для обмена данными между марсоходом и Землей. На фотографии можно увидеть, как Perseverance спускается на Марс на парашюте перед активацией посадочного модуля.

Every picture tells a story. This one captures me in midair, floating over Mars while hanging from my parachute during the final #CountdownToMars. Latest update and images: https://t.co/fnnEOOMWsV pic.twitter.com/39aGp963a3 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

На двух других опубликованных в Twitter фотографиях запечатлены марсианские пейзажи и колесо Perseverance.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Как сообщается на сайте NASA, полученные вместе со снимками данные говорят о полной исправности всех систем Perseverance. В ближайшие дни и недели команда миссии будет постепенно активировать и тестировать приборы марсохода, после чего он приступит к выполнению основной программы миссии.

Напомним, Perseverance совершил посадку рядом с 45-километровым кратером Езеро, названном в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.

Программа миссии Perseverance включает исследования, которые должны помочь оценить условия на древнем Марсе и найти возможные следы обитавших там микроорганизмов. Помимо этого, исследователи намерены изучить геологические процессы на планете и собрать в одном месте образцы пород, которые в будущем планируется доставить на Землю в рамках других миссий NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством. Марсоходу также предстоит тестирование технологий, связанных с возможной высадкой на Марс людей, включая испытания установки по добыче кислорода. Вместе с ровером к Марсу отправили оснащенный камерами беспилотник Ingenuity (“Находчивость”), который станет первым летательным аппаратом с Земли на другой планете.

