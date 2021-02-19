Замкнутый круг. Пенсионный…

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Белорусская нация стремительно стареет. Сегодня пенсию получают 2,5 миллиона человек. С 2010 года демографическая нагрузка, которую создают граждане 65 лет и старше, возросла с 373 до 433 человек на одну тысячу трудоспособного населения. Но за 30 лет своего суверенного существования государство так и не построило систему накопительного пенсионного обеспечения, которая применяется в цивилизованных странах. Суть ее в том, что каждый человек, начавший работать, открывает персональный пенсионный счет, на который он делает отчисления на протяжении всей трудовой деятельности. Потом величина его пенсии напрямую определяется размерами трудовых доходов. Белорусские же власти остались на старых советских позициях с использованием солидарной пенсионной системы, при которой все мы делаем социальные отчисления в один общий котел – фонд социальной защиты населения (ФСЗН). И неважно, во сколько раз твоя зарплата превышала среднюю по стране – в три или шесть. Специалисты собесов умножат ее на свой волшебный коэффициент- уравнитель – и каждый получит пенсионное пособие а-ля «всем сестрам по серьгам». Помните, как у булгаковского Шарикова: забрать и разделить.

Повышение пенсионного возраста свидетельствует о том, что надо уже бить в набат: крах пенсионной белорусской системы не за горами. ФСЗН и так давно на все усиливающемся подсосе у республиканского бюджета, поскольку не сводит концы с концами. Наши социальные отчисления в фонд (1% от зарплаты работника и 34% – от фонда оплаты труда, которые делают работодатели и наниматели) и так одни из самых высоких. Например, в России или Казахстане они намного меньше. По данным Минтруда, на осень прошлого года средний размер трудовой пенсии по возрасту в нашей стране составлял 474 рубля, или примерно 185 долларов (152 евро). В два четыре раза выше этого значения в Беларуси пенсии госслужащих и людей, носивших погоны. Почти четверть белорусов после выхода на пенсию продолжают работать. Это и не удивительно: на такую пенсию нормально прожить невозможно. Для сравнения даем средний размер пенсии в странах- соседях Беларуси: в Польше – 550 евро, Литве – 375, Латвии – 382, в России 164 евро. Только в воюющей Украине меньше – 92 евро. О пенсиях в развитых странах просто неудобно и писать. На протяжении многих лет обещания правительства поднять уровень пенсии до 40% от средней зарплаты по стране так и остаются обещаниями. В электоральные кампании всё больше пенсионеров, которые раньше были сторонниками власти, теперь отворачиваются от нее. Естественно, властям надо что-то делать, то есть в очередной раз что-то пообещать.

А.Лукашенко на Всебелорусском народном собрании анонсировал возможные пенсионные изменения. Главное – поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему. Причем правительство желает это сделать как за счет работников, так и предприятий, где они трудятся. Сначала вели разговор о том, чтобы более равномерно разделить доли взносов в ФСЗН между работником и работодателем: не 1% и 34%, а, скажем 10% и 24%. Но что еще взять с белоруса, у которого модальная зарплата (то есть наиболее часто встречаемая) составляет 600–700 рублей? Поэтому чиновники готовят программу «3+3»: работник сможет перечислять на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты и еще 3% добавляет работодатель.

Сразу возникает вопрос: эти накопительные взносы будут обязательными или добровольными, а может, добровольно-принудительными, как это часто делается в белорусской практике? Скорее всего, они будут носить все-таки принудительный характер, потому что сложно представить белоруса, который от своей зарплаты в 700 рублей будет добровольно отстегивать еще 3% на дополнительную пенсию. Причем это в условиях роста инфляции, цен на лекарства и многие продукты. Да и где гарантия, что эти деньги будут сохранены государством вообще или хотя бы спрятаны от инфляции? Так, например, российские власти подобный персональный накопительный пенсионный фонд замораживали и поддерживали этими деньгами прохудившийся традиционный пенсионный фонд.

Предприятия, конечно, явно будут не в восторге от этого нововведения. Если схема «3+3» будет исполняться на добровольных началах, нафиг им такие работники? Дополнительные 3% лягут на себестоимость продукции. Если работодателей обяжут заниматься накопительной пенсионной системой, они сразу начнут практиковать зарплаты «в конверте», а те, кто делал это и ранее, увеличат объем таких выплат.

Еще вопрос: через какой финансовый институт работникам и предприятиям предложат строить дополнительную пенсию? Скорее всего, посредством страховых компаний. Но где гарантии, что они приумножат за годы эти сбережения за счет, скажем, размещения их на рынке ценных бумаг? Тем более что в Беларуси только три государственных страховщика во главе с Белгосстрахом, а череда глубоких девальваций белорусского рубля подорвала доверие населения к финансовым институтам.

Есть, конечно, рациональное зерно в идее постепенного перехода на дополнительное пенсионное обеспечение на накопительной основе, которое со временем вытеснит солидарную систему. Но, по мнению специалистов, воплощать ее нужно по достижении стабилизации в финансах государства, от которой белорусская экономика сегодня далека как никогда. Казалось бы, чего проще – вступающим в трудовую жизнь молодым людям начать открывать персональные накопительные счета? И тогда, пусть за несколько десятилетий, страна уйдет от солидарной пенсионной системы. Однако нынешний ФСЗН останется без подпитки отчислений от работающей молодежи и попросту враз загнется. Как доживать старшему поколению? Получается замкнутый круг.

Молодым и более зрелым людям хотел бы посоветовать самим, не надеясь на государство, позаботиться о старости. Откладывать со своей зарплаты часть денег, сберегая их в банках, если вы им доверяете. Лучше, конечно, в твердой валюте. Если вы с младых ногтей будете откладывать хотя бы ежемесячно по 20 долларов, то к концу трудовой жизни сможете добавить к госпенсии средства, на проценты от которых сумеете безбедно жить и завещать остаток своим внукам. Пока же остается актуальным народный юмор: пенсионеры с Запада ездят по мИру, а наши – ходят пО

миру.

Публикация – из № 13 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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