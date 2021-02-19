Великобритания обновила белорусский санкционный список. Теперь в нем Караник, Эйcмонт и Качанова

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Обновленный санкционный список опубликован на сайте британского правительства и состоит из 27 фамилий чиновников, силовиков, пропагандистов и судей.

Среди попавших в список — министр информации Игорь Луцкий. Согласно документу, он внесен туда за «решение о прекращении доступа к независимым веб-сайтам и ограничении интернета», сообщает reform.by.

О главе Гродненского облисполкома Владимире Каранике сообщается, что причиной внесения стало «использование медицинских услуг для подавления мирных протестующих, в том числе с помощью машин скорой помощи» во время нахождения его на посту главы Минздрава.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова попала в обновленный перечень «за надзор за организацией некорректных президентских выборов» и «защиту репрессий» против мирных демонстрантов.

Глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт, согласно документу, числится в списке «за распространение госпропаганды в СМИ», неосвещение мирных протестов и их критику, генпрокурор Андрей Швед — «за продолжающиеся репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции и возбуждение многочисленных уголовных дел против мирных демонстрантов, лидеров оппозиции и журналистов», а глава Минского облисполкома Александр Турчин — «поддержку действий режима путем курирования администраций».

На данный момент в санкционном списке Великобритании значатся 88 должностных лиц и 7 белорусских компаний.

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