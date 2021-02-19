В Конго вспышка бубонной чумы

За последние три месяца на северо-востоке Демократической Республики Конго зарегистрированы более 500 случаев заболевания чумой. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

«В настоящее время у нас выявлено около 520 случаев чумы, 31 человек скончался от заболевания. Есть случаи бубонной чумы, которая вновь появилась в регионе. Выявлены пять случаев легочной чумы», — заявил министр здравоохранения правительства провинции Итури Патрик Карамура.

По данным специалистов, первые случаи заболевания чумой были зарегистрированы в Итури в середине ноября прошлого года. Средний возраст инфицированных составляет 13 лет, отметила эпидемиолог Энн Лаудизойт из неправительственной организации EcoHealth Alliance. Для северо-восточных районов ДРК чума является эндемическим заболеванием.

Как сообщает РИА «Новости», Роспотребнадзор сегодня же оценил риск завоза чумы из Конго. В пресс-службе дали ответ, что опасности завоза возбудителя чумы с территории Конго в Россию нет, так как прямое авиасообщение с республикой не осуществляется а контроль прибывающих в страну усилен.

Поделиться ссылкой: