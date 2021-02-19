В Беларуси взвинтили ставки топливных акцизов

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Участники рынка, реализующие топливо на отечественных заправках, получат соответствующий налоговый вычет, который определяется по специальной формуле.

Александр Лукашенко подписал 18 февраля Указ №53, существенно увеличивший ставки акцизов на топливо, о чем говорится в соответствующем документе на национальном правовом портале, сообщает Sputnik.

Ставка акциза на автомобильный бензин, не соответствующий 5-му классу, теперь составляет 3 848,64 рубля за тонну. Ранее в налоговом кодексе он был утвержден в размере 481,08 рубля за тонну, то есть он вырос в 7 раз. Акциз на бензин 5-го класса увеличился до 2 388,72 рубля за тонну с 298,59 рубля за тонну.

Акциз на дизель, не соответствующий 5-му классу — 1 864,4 рубля (ранее был 233,05 рубля за тонну). Сбор за дизель 5-го класса — 1 474,64 рубля (вместо 184,33 рубля за тонну).

Согласно белорусской правовой традиции действие указа распространяется на экономические отношения, возникшие с 1 января текущего года.

Интересно, что плательщики акцизов, реализующие топливо в Беларуси, получат соответствующий вычет. Он рассчитывается по формуле перемножения объемов, ставки акциза и коэффициента 0,875.

Правда, есть оговорка, что вычет получат только за топливо, произведенное (переданное) на территории Беларуси производителями, для которых это является основным родом деятельности.

При этом объем реализации ими топлива за налоговый период, предшествующий месяцу отгрузки (передачи), должен составлять не менее 50 тысяч тонн.

Также условием называется проведение модернизации нефтеперерабатывающих заводов – таким образом, получается, что единственными бенефициарами здесь выступают Нафтан и Мозырский НПЗ.

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