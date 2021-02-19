Ученые США впервые клонировали вымирающий вид животных

Американские ученые успешно клонировали черноногого хорька, использовав замороженный генетический материал, взятый у особи, умершей более 30 лет назад. Это первый в стране случай клонирования вида, который признан вымирающим, сообщает Служба охраны диких ресурсов и дикой природы США.

Хорек появился на свет в декабре 2020 года. Это самка, которую назвали Элизабет Энн. Суррогатной матерью стала самка обычного хорька. Вместе с Элизабет Энн на свет появился еще один черноногий хорек (он не выжил), а также двое обычных хорьков.

Черноногие хорьки — хищники, чей рацион питания на 90% состоит из луговых собачек. Из-за борьбы американских фермеров с луговыми собачками, разоряющими посевы, и значительного уменьшения их численности черноногим хорькам перестало хватать пищи, и с XIX века популяция начала быстро сокращаться.

В 1979 году вид признали вымершим, однако спустя два года в штате Вайоминг была обнаружена популяция из 130 особей. Чтобы не допустить вымирания вида, ученые поймали 18 из них, после чего эти хорьки были помещены в специальные условия в неволе, максимально приближенные к естественным. Они начали давать потомство, постепенно его стали выпускать на волю.

Сейчас в США в дикой природе насчитывается более тысячи особей черноногого хорька. По классификации Международного союза охраны природы вид считается находящимся под угрозой.

Все ныне живущие в дикой природе черноногие хорьки являются потомками семи особей. В связи с этим ученые высказывают опасения, что из-за генетического сходства весь вид может быть беззащитен перед некоторыми паразитами и инфекциями.

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