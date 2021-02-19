Третий день суда о покушении на убийство военнослужащего в Бресте

10 лет колонии запросил прокурор для брестчанина, которого обвиняют в покушении на убийство военнослужащего во время протестов 11 августа.

19 февраля в Брестском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу Александра Кордюкова, который 11 августа был рядом с Геннадием Шутовым, когда того смертельно ранили в голову.

Обвинение посчитало доказанной вину погибшего Шутова и Кордюкова в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова еще и в покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Для Кордюкова прокурор запросил 10 лет колонии усиленного режима, а Шутову — вынести обвинительный приговор без назначения наказания.

Потерпевшие, военнослужащие Гаврилов и Голицын, с позицией обвинения согласились.

Дочь Геннадия Шутова Анастасия Баранчук попросила оправдать ее покойного отца и возбудить уголовное дело в отношении потерпевших Гаврилова и Голицына — за превышение служебных полномочий, а в отношении Гаврилова — за убийство Геннадия Шутова.

Защитник Кордюкова призвал суд оправдать подзащитного:

– Нельзя признать доказанным ни то, что Кордюков с Шутовым были осведомлены о статусе военнослужащих, ни то, что, якобы из мести за какую-то деятельность, Кордюков наносил удар Гаврилову, ни то, что, в принципе, Кордюков нанес удар в область лица Гаврилову. (…) Обвинять человека в покушении на убийство при таких обстоятельствах и таких доказательствах — это необоснованно и однозначно чересчур, – сообщил во время прений адвокат.

После этого с последним словом выступил сам обвиняемый. Александр Кордюков попросил прощения у своих родных, а также близких Геннадия Шутова.

После этого суд удалился в совещательную комнату. Приговор Кордюкову огласят 25 февраля.

Напомним, 16 февраля Брестский областной суд начал рассмотривать уголовное дело о сопротивлении и покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Поводом для разбирательства стали протесты 11 августа прошлого года. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова. Обвиняемыми по этому делу стали погибший Геннадий Шутов и его друг Александр Кордюков, который был с ним в тот вечер.

Потерпевшими проходят военнослужащие из Марьиной Горки. Они представились в суде как капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын.

По версии обвинения, 11 августа около 22.30 Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые в гражданской форме одежды несли службу вблизи домов на улице Московской:

— Определив в них лиц, выполнявших обязанности по охране общественного порядка, Шутов и Кордюков предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях. В процессе этого Кордюков нанес удар специально принесенной с собой металлической трубой в голову Гаврилову. После удара Гаврилов извлек выданный ему для несения службы пистолет ПМ и произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем совместно с Голицыным направился к Шутову и Кордюкову для пресечения их противоправных действий и задержания. Продолжая свои действия, Кордюков бросил трубу в Голицына, попав тому в руку, и стал убегать. Голицын начал его преследовать. В процессе этого произвел два выстрела из пистолета ПМ, однако Кордюков скрылся в толпе. В это же время Шутов, оказывая с применением насилия сопротивление Гаврилову, выполнявшему обязанности по охране общественного порядка, схватил последнего за ногу и попытался повалить на землю. С учетом ухудшения самочувствия после удара трубой по голове, реальной опасности жизни и здоровью, а также угрозы насильственного завладения вверенным ему огнестрельным оружием и боеприпасами, Гаврилов для пресечения противоправных действий Шутова принял решение выстрелить ему в правое плечо. В момент выстрела Шутов, продолжавший активные насильственные агрессивные действия, сместился в сторону, вследствие чего пуля попала ему в затылок.

Вину Александр Кордюков не признал. По его версии, события развивались иначе. Вечером 11 августа они выпили с Геннадием Шутовым и пошли в сторону ДК профсоюзов. На перекрестке улицы Московской и Партизанского проспекта они заметили скопление людей. Геннадий и Александр пошли на парапет к дому № 334. У обвиняемого в руке был обрезок металлической трубы, который он подобрал возле парка Воинов-Интернационалистов «для самообороны». На парапете они стояли и смотрели за протестами. Примерно через 40 минут Геннадий с Александром заметили рядом двух парней и подошли к ним. По словам Александра, он хотел у них поинтересоваться происходящим.

— Вместо того чтобы нормально ответить, один из этих парней (Гаврилов. — ред) ударил или толкнул меня в корпус, от чего я упал со скамейки, — зачитал обвиняемый. — В ответ на действия Гаврилова я ему инстинктивно нанес удар трубой куда-то в область левого бедра. Точно не в голову. В голову я не бил. Далее я снова залез на лавку, Гаврилов и Голицын развернулись к нам с Шутовым лицом и, немного отступив назад, достали пистолеты. (…) Кто-то из них крикнул: «Лицом вниз, уроды, завалю». С их стороны раздался выстрел. Боковым зрением я заметил, что Геннадий, находясь левее от меня, начинает опускаться на колени, держа руки за головой. По-моему, в тот момент он был расположен спиной к Гаврилову и лицом к улице Московской. Голицын в это время направил на меня пистолет, целясь мне в голову. Испугавшись за свою жизнь, я начал убегать, бросив на землю трубу, чтобы она не мешала мне бежать. В этот момент со стороны Голицына раздался выстрел в мою сторону. Я увидел вспышку от выстрела и услышал характерный звук. Голицын начал преследовать меня, что-то кричать. Когда я убегал, я слышал звук двух выстрелов. Из материалов дела получается, что один выстрел был сделан Гавриловым в Шутова, а второй — Голицыным вверх, от чего пуля попала в потолок балкона.

Александр Кордюков подчеркнул, что не знал, кем на самом деле являлись Гаврилов и Голицын. В тот день потерпевшие были одеты в гражданское, пистолеты хранили в поясных сумках.

Как прошел первый день суда над Кордюковым можно почитать здесь.

Второй день заседания суда — здесь.

Станислав Коршунов, корреспондент «Народной Воли» по Брестской области.

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