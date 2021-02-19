США ввели санкции против белорусских судей, прокуроров и работников вузов

Всего под ограничения подпали 43 белорусских гражданина.
Госдепартамент США расширил свои санкционные списки, касающиеся Беларуси, включив в них еще 43 гражданина, в том числе судей, прокуроров, сотрудников органов внутренних дел, а также работников вузов.
Им всем запрещен въезд в США.
Поясняется, что санкции против данных граждан введены за «подрыв белорусской демократии».
«Соединенные Штаты продолжают поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий», – говорится в заявлении.
Напомним, это третий пакет санкций со стороны США за последнее время.
К слову, обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников и Великобритания. В санкционный список вошли 27 человек. Это чиновники, судьи, силовики.