Спецдокладчик ООН: Доказательства против силовиков в Минске есть

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Анаис Марин, спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси, объявила о начале подготовки на эту тему доклада, который отразит события в РБ в 2020 году. В интервью DW Марин объяснила, как будет проходить работа над документом и каким образом можно сейчас повлиять на отношение белорусских властей к соблюдению прав человека в стране.

DW: Как выглядит ваша работа над докладом о правах человека в Беларуси?

Анаис Марин: Ежегодный доклад для Совета по правам человека ООН я готовлю согласно резолюции, которая принимается советом. Для этого мы собираем и изучаем данные, полученные нами из различных источников, и перепроверяем их. Среди таких источников может быть правительство Беларуси, дипломатические миссии в Минске, которые четко знают, что происходит в стране, международные организации, а также белорусские структуры гражданского общества и правозащитники. Мы постоянно получаем отчеты и доклады разных правозащитных организаций

В этом году мы публично объявили, что приветствуем получение от всех заинтересованных сторон материалов для нашего нового доклада. И сейчас я почти ежедневно получаю какие-то заявления, доказательства нарушений прав человека в Беларуси и свидетельства от самих жертв репрессий. Среди прочего, есть и видео с доказательствами.

– Вы говорите “мы”. Сколько человек вместе с вами готовят доклад?

– К сожалению, очень мало. У нас не хватает ресурсов, а работы очень много. Докладом постоянно занимаюсь я – на добровольной основе, как эксперт, не получая за это зарплату. Согласно резолюции СПЧ ООН, должен был работать еще один человек в Женеве, но он сильно занят тем, что участвует в подготовке доклада Верховного комиссара по правам человека, который вскоре будет представлен. Есть еще один стажер и волонтеры, которые помогают мне перепроверить информацию и написать этот доклад. Они также не получают зарплату.

– Чем будет этот доклад отличаться от двух предыдущих, составленных вами?

– Доклад для СПЧ будет посвящен непосредственно нарушениям прав человека в 2021 году. В данном случае, надо сказать, нет места для каких-то инноваций. Другое дело – доклад для Генеральной Ассамблеи ООН. Это тематический доклад, и тут я более свободна в выборе какого-то аспекта, на который можно сделать акцент. Доклад для совета – это своеобразная панорама, однако в этом году я решила обратить особое внимание на ситуацию в сфере образования в Беларуси.

Мне кажется важным осветить проблемы, которые есть и были ранее – случаи репрессий против студентов по политическим мотивам, против директоров школ, которые потеряли работу после того, как они вели честный подсчет голосов на выборах. Все эти вещи взаимосвязаны. И они демонстрируют, насколько в стране нарушается право на свободное выражение мнения.

– Власти в Минске не признают ваш мандат, не хотят с вами сотрудничать и не пускают в страну. Когда вы последний раз были в Беларуси, и не мешает ли такое игнорирование со стороны властей подготовке доклада?

– Последний раз я была в Минске осенью 2018 года. Власти делают вид, что моего мандата не существует. Я очень люблю Беларусь. У меня там друзья. И, конечно же, для работы над докладом было бы весьма полезно посетить страну, побывать, например, в тюрьмах, встретиться с разными людьми, в том числе и с представителями правительства. Потому что на самом деле первый адресат моих рекомендаций – это белорусские власти.

Очень жаль, что они не хотят сотрудничать со мной, ведь в противном случае они бы могли предоставить мне официальную информацию о том, что ими действительно делается для защиты прав человека в стране. До сих пор они не воспользовались такой возможностью.

– А зачем составлять доклады, если официальный Минск не замечает такие документы и их составителей?

– Я думаю, что на самом деле замечает. Полагаю, что своей работой довольно сильно мешаю властям. В Совете Безопасности ООН и в Совете по правам человека выступала не только я, но и помощница Верховного комиссара. Кроме того, в различных встречах приняли участие многие международные эксперты по этой тематике. И в ответ мы не раз видели недовольство со стороны не только Беларуси, но и других стран, которые также считают, что права человека – это лишь их внутреннее дело.

Я независимый эксперт, не дипломат и не представитель ООН. Такие доклады – это только один из инструментов. Мы отправляем письма в адрес властей, чтобы они прояснили ситуацию по тому или иному делу, дали гарантии, что, например, человек, который сейчас находится за решеткой, имеет доступ к адвокату и так далее. К нам обращались правозащитники с благодарностью, рассказывая, что после отправления наших писем, поддержанных тематическими спецдокладчиками (по пыткам, свободе собраний, СМИ и так далее), после нашего вмешательства положение таких лиц улучшалось.

Кроме того, мне кажется, что есть и педагогическое измерение в этих письмах – мы постоянно напоминаем о международных стандартах в области прав человека. Властям указывается, что есть международные конвенции, которые Беларусь подписала и ратифицировала, и их требования надо соблюдать.

– В вашем докладе за прошлый год и в заявлениях многих правозащитников говорится о беспрецедентном уровне насилия в Беларуси после президентских выборов. Вы сказали, что ваш доклад – только один из инструментов. Какие есть еще, чтобы повлиять на власти Беларуси с целью улучшения в стране ситуации с правами человека?

– Вы наверное знаете, что 17 стран-членов ОБСЕ запустили так называемый Московский механизм для изучения положения в Беларуси. Докладчиком был выбран авторитетный эксперт ОБСЕ, австрийский профессор Вольфганг Бенедек (он был докладчиком в рамках Московского механизма по нарушениям прав человека в Чечне в 2018 году. – Ред.).

В ноябре 2020 года был опубликован написанный им доклад, в котором зафиксированы все нарушения, которые были до, во время и после президентских выборов в Беларуси, и даны рекомендации – не только для правительства страны, но еще и для всех государств-членов ОБСЕ. Сейчас только их политическая воля может помочь улучшению ситуации.

Я также рассчитываю на то, что прокуроры в других странах в рамках универсальной юрисдикции откроют уголовные дела против тех белорусских силовиков, которые после выборов совершали такие серьезные преступления, как пытки. У нас есть доказательства, масса свидетельств об этом. И пострадавшие имеют право на справедливое правосудие, которое в самой Беларуси, к сожалению, сейчас невозможно.

Мой мандат как спецдокладчика ограничен, я не могу ни в коем случае участвовать в рассмотрении таких дел. Но когда ко мне обращаются жертвы репрессий, я должна им что-то сказать. Моя последняя надежда – чтобы эти люди имели право на расследование их дел именно за границей. Разумеется, пока те, кто нарушал закон, применял пытки, остаются в Беларуси, ничего с ними не случится. Но процессы в рамках универсальной юрисдикции хотя бы покажут, что внимание международного сообщества к положению в Беларуси не исчезло.

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