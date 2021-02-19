Рита Дакота советует спрашивать у мужчин: «Ты свободен?»

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Выпускница «Фабрики звезд – 7» вспомнила свой неприятный опыт семейной жизни, когда молодая мама столкнулась с изменами в браке с Владом Соколовским, а позже и сама попалась на удочку несвободного мужчины.

«Я была в браке, где мне изменяли. А потом я почти вступила в отношения с парнем, который был, оказывается, несвободен. Далеко у нас не зашло: я узнала об этом раньше, чем влипла», — призналась Рита.

По словам Риты, проблема заключается в том, что мужчины стараются не афишировать наличие второй половинки.

Звезда рассмотрела варианты, как не попасть в такую ситуацию. За ответом она обратилась к знакомым мужчинам из шоу-бизнеса и тусовки, которые позволяли себе романы на стороне. И почти в каждом случае представители сильного пола были уверены, что девушек и так всё устраивает.

«В среднем варианты были такие: 1. Она не спрашивает, женат я или нет. Значит, это не особо важно. 2. Да все в курсе, и она в курсе. Скорее всего, у всех разные нормы приличия. 3. Ей пофиг, раз не заводит эту тему. 4. В эру интернета все знают всё», — подвела итоги Рита.

Поп-звезда посоветовала девушкам обращать внимание на этот факт биографии своего избранника и не стесняться задавать ему вопросы. «И на мой вопрос, сказали ли бы вы честно о своем статусе, если бы вас спросили, все ответили: да. Что-то мне подсказывает, что никто обычно никого не спрашивает, ведь мы всегда судим по себе и думаем о других, как о себе. Мол, я не стала бы врать, и он тоже не стал бы. Стал бы, девочки! Много кто, увы, стал бы», — добавила Дакота.

Певица посоветовала девушкам не терять времени и сразу уточнять семейный статус избранника. «Спрашивайте о статусе того, с кем идете на свидание, на первом же свидании. Вот так просто: «Ты свободен, ты не состоишь в отношениях? Потому что для меня это табу», — завершила Рита.

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