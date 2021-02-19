Польское Министерство здравоохранения заявило о третьей волне коронавируса

На данный момент в Польше распространяется британский штамм коронавируса COVID-19. Глава польского Минздрава Адам Недзельский, заявил, что сейчас в Польше наблюдается третья волна пандемии, но пока сложно оценить ее масштаб.

Адам Недзельский объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами: распространением британской мутации коронавируса и социальной дисциплиной населения.

Отметим, всего в Польше обнаружили более 1,6 млн случаев коронавируса, из них за минувшие сутки заразились свыше 9 тысяч человек. Кроме того, за все время в стране зафиксировали более 41 тысячи летальных случаев.

Ранее стало известно, что в Польше уже около 10% всех инфицирований приходится на британский штамм COVID-19. Он является более заразным, чем обычный коронавирус. При этом первый случай этого штамма в Польше подтвердили 21 января.

Поделиться ссылкой: