Поклонники сравнили Марию Шарапову с Барби

Известная российская теннисистка, 33-летняя Мария Шарапова продемонстрировала свой отдых на островах в атлантическом океане и поделилась пляжными фото на своей странице в Instagram.

Сейчас теннисистка отдыхает на островах Тёркс и Кайкос, расположенных в Атлантическом океане, к юго-востоку от Багамских островов. Тут прекрасные пляжи, невероятные виды и богатый подводный мир. У берегов Тёркс и Кайкос можно увидеть стаи скатов и стать свидетелями миграции горбатых китов.

Мария остановилась в отеле с собственным пляжем и спа-салоном. В Instagram-сторис теннисистка демонстрирует как проводит время в отпуске.

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Поклонники спортсменки восхитились ее красотой и сравнили с куклой Барби. «Длинноногая Барби!», «Как мне нравится такая фигура!», «Наша Мария, как всегда, самая прекрасная», — прокомментировали снимок фолловеры звезды.

Мария путешествует вместе со своим возлюбленным – Александром Гилксом – близким другом принца Гарри. Мария и Александр встречаются на протяжении двух лет. Теперь они готовятся к свадьбе. Недавно Шарапова впервые продемонстрировала помолвочное кольцо с бриллиантом за 18 миллионов рублей.

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