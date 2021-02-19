Наталья Подольская соскучилась по любимой работе

Спустя четыре месяца после рождения второго ребенка, белорусская певица собирается выходить на работу. Об этом Наталья Подольская рассказала на своей странице в Instagram.

Подольская призналась, что очень соскучилась по рабочим дням и уже планирует рабочий график на конец февраля и март. При этом Наталья призналась, что ей будет трудно оставлять сына на целый день, но она уверена в поддержке своей семьи и няни.

Знаменитость считает, что любой человек должен быть реализован во всех сферах жизни и попросила подписчиков не оставлять комментарии о том, что ей лучше сидеть дома и воспитывать новорожденного малыша.

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