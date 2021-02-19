Начинается суд над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным — из-за статьи о «ноль промилле»

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Врача минской БСМП Артема Сорокина и журналистку TUT.BY Катерину Борисевич задержали ровно три месяца назад — 19 ноября 2020 года. По мнению Генеральной прокуратуры, которая возбудила уголовное дело, они разгласили медицинскую тайну о состоянии Романа Бондаренко, что повлекло тяжкие последствия, а именно «повышение напряженности в обществе и создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам». Сегодня их дело рассматривает суд Московского района Минска. Врачу и журналисту грозит до трех лет лишения свободы.

В 8.30 в Дом правосудия начинают приходить слушатели. «На суд к Артему Сорокину и Катерине Борисевич», — говорят они на входе, но пропускать их начинают ближе к 9 часам. Внутрь заходят только четыре милиционера в форме с металлоискателями в руках и трое мужчин в штатском и с рациями после того, как показывают свои удостоверения.

После 9.00 в суд пришли родные обвиняемых — дочка Катерины Борисевич Дарья, жена Артема Сорокина Наталья и мать врача Галина Константиновна.

Первыми к дверям зала суда приходят коллеги и родные обвиняемых. После — двое сотрудников в штатском. Один в черной маске, второй — в балаклаве.

9.22. Под дверями зала заседания уже собралось около 40 человек. Тех, кто на входе говорит, что идет на процесс над Борисевич и Сорокиным, отводят в сторону — и лишь спустя время пропускают внутрь.

9.38. «Еврорадио» сообщает, что на входе в Дом правосудия неизвестные в штатском говорят, что никого не пустят, якобы уже собралось очень много людей.

Судебное заседание ведет Светлана Бондаренко, заместитель председателя суда Московского района по уголовным делам. Катерину Борисевич защищают адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема Сорокина — Ольга Батюк. Заседание должно начаться в 10 часов в Доме правосудия в Минске.

Что произошло

12 ноября Роман Бондаренко умер, не приходя в сознание. Накануне вечером его избили неизвестные во дворе дома на «Площади перемен», где молодой человек жил. 13 ноября Следственный комитет сообщил: «при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него [Романа Бондаренко] диагностирована алкогольная интоксикация». Практически одновременно с этим заявлением в Сети появилась копия медицинского документа, из которого следовало, что в крови Романа Бондаренко алкоголя не было.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич проверила эту информацию и со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача написала статью под названием «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли».

О возбуждении уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко Генеральная прокуратура сообщила лишь18 февраля 2021 года. Дело в отношении Артема Сорокина и Катерины Борисевич было возбуждено практически сразу же — 19 ноября 2020-го.

Их обвинили в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК). По мнению Генпрокуратуры, публикация информации о том, что вечером 11 ноября Роман Бондаренко был трезв, повлекло «повышение напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». При этом Елена Бондаренко, мать погибшего Романа, дала согласие на распространение медицинской информации о сыне.

Первые дни после задержания Артем Сорокин и Катерина Борисевич находились под стражей в СИЗО КГБ, сейчас — уже почти три месяца — в следственном изоляторе на Володарского.

Артем Сорокин — анестезиолог БСМП, врач высшей категории. Ему 37 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале, который умеет проводить любые виды операций. Именно он работал в ту ночь, когда в больницу привезли избитого Романа Бондаренко и оказывал ему анестезиологическое пособие. Дома Артема Сорокина дожидаются супруга Наталья и трое детей: 9-летний Миша, 6-летний Федор и маленькая Лия.

В апреле журналистке TUT.BY Катерине Борисевич тоже исполнится 37. В журналистике она почти 15 лет, специализируется на правовых темах: пишет о громких уголовных делах, судебных разбирательствах. Катерина не раз становилась лауреатом многих профессиональных конкурсов. В частности, в 2015 году Генеральная прокуратура наградила ее дипломом победителя «за профессионализм и журналистское мастерство». В прошлом году за ее профессиональную деятельность на Катерину завели уголовное дело.

Белорусские правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными, международная организация Amnesty International назвала их узниками совести.

Коллегам Катерины из TUT.BY, Onliner, «Комсомольской правды в Беларуси», «Новага часу», БелаПАН и других независимых изданий отказали в возможности присутствовать на процессе в качестве журналистов. Причина — в «ограниченности мест в зале судебного заседания и мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции».

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