Китай безвозмездно предоставит Беларуси 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

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Самолет с грузом – 100 тысяч доз вакцины против коронавируса – вылетел из Пекина в Минск, сообщило посольство Китая в Беларуси.

Китайская сторона 19 февраля организовала отправку вакцины на безвозмездной основе. Медикамент произведен корпорацией “Синофарм”. Доставка осуществляется авиакомпанией Air China, также на безвозмездной основе.

Вакцина производства “Синофарм” – первая одобренная в Китае для выхода на рынок государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, эта вакцина от COVID-19, в ходе испытаний показала 79,34% эффективности.

“Данный шаг китайской стороны – очередное яркое подтверждение железного братства, установившегося между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой”, – отметили в дипломатической миссии.

В январе и феврале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские друзья помогли Беларуси средствами медицинского назначения – всего с апреля 2020 года по январь 2021 года было направлено более 115 тонн различных медицинских изделий для борьбы с коронавирусом.

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