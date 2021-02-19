Эстония упростит въезд для семей квалифицированных специалистов из третьих стран

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Эстония облегчит въезд для семей высокооплачиваемых специалистов из третьих стран

Правительство Эстонии одобрило постановление, согласно которому высококвалифицированные специалисты из третьих стран смогут сразу приезжать в Эстонию вместе с семьей даже в том случае, когда они приезжают на работу на основании визы или безвизового режима, сообщает ERR.

Ранее члены семей специалистов высокой квалификации, в стартапе или сфере информационных и коммуникационных технологий, могли приезжать в Эстонию лишь после того, как член семьи, приехавший на основании визы или безвизового режима, получал срочный вид на жительство в Эстонии.

Теперь они смогут приезжать в Эстонию сразу, не дожидаясь выдачи работнику вида на жительство. Ограничения были сняты для привлечения высококвалифицированных специалистов, так как работа в указанных сферах создает большую дополнительную ценность для эстонской экономики.

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