Из-за морозов в Техасе разрушаются дома

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В американском штате Техас впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию. Это нарушило подачу электричества и водоснабжения.

Некоторые жилые дома из-за аномальных морозов начали разрушаться. Видео происходящего местные жители опубликовали в соцсетях.

На кадрах роликов видно, как люди плачут, показывая свои разрушенные дома, в которых обвалились потолки, пострадала мебель и бытовая техника.

Как сообщает Telegraf.by, властями было принято решение отключить электричество, чтобы не перегружать местную энергосистему. Без света и тепла остались 4,5 миллиона домохозяйств.

Отключение электроснабжения привело к перебоям с подачей воды. Жителям Техаса рекомендовано кипятить водопроводную воду, так как она может быть не безопасна. Проблемы с водоснабжением затронули не менее 260 тысяч человек.

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