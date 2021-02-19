Из-за морозов в Техасе разрушаются дома

В американском штате Техас впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию. Это нарушило подачу электричества и водоснабжения.
CRISIS IN TEXAS: More than 2 million customers were still without power overnight, and now water supply is a concern amid historic cold weather. ABC’s Kenneth Moton reports. pic.twitter.com/Q7cZemimQ2
— ABC World News Now (@abcWNN) February 18, 2021
Некоторые жилые дома из-за аномальных морозов начали разрушаться. Видео происходящего местные жители опубликовали в соцсетях.
Water pouring from burst pipes within the ceiling in Texas. pic.twitter.com/SpQtPmZc0d
— Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 18, 2021
На кадрах роликов видно, как люди плачут, показывая свои разрушенные дома, в которых обвалились потолки, пострадала мебель и бытовая техника.
Baby when I tell you texas ain’t built for this weather I mean it. pic.twitter.com/307gmzx8aG
— Luther Vandross JR. (@SirMarcusJ_) February 17, 2021
Как сообщает Telegraf.by, властями было принято решение отключить электричество, чтобы не перегружать местную энергосистему. Без света и тепла остались 4,5 миллиона домохозяйств.
Water pipe breaks and then burst through a street road in Texas. pic.twitter.com/DUTSgfo6NI
— Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 18, 2021
Отключение электроснабжения привело к перебоям с подачей воды. Жителям Техаса рекомендовано кипятить водопроводную воду, так как она может быть не безопасна. Проблемы с водоснабжением затронули не менее 260 тысяч человек.