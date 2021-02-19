Евгений Васильков, блогер-тракторист из Хойников: «Разве это нормально, когда колхозника делают экстремистом?»

«Народная Воля» поинтересовалась, как живет механизатор из Хойникского района, который в конце прошлого года вместе с семьей уехал в Латвию и попросил там политического убежища.

– Евгений, расскажите, как у вас дела? Может, уже как-то разрешилась ситуация с вашим статусом в Латвии?

– Решение по нашему вопросу будет принято еще не скоро. Хорошо, если в мае всё определится. Такие вопросы, как предоставление статуса политбеженца, обычно не быстро рассматривается.

У нас уже было специальное интервью, мы подали все необходимые данные о себе. Теперь остается только ждать. Насколько я знаю, всем белорусам здесь дают статус. Временный, на год, но дают.

– А потом что?

– Затем пересматривают дело и снова дают временный вид на жительство. Пока ты не работаешь, государство помогает: и пособие выплачивают, и на биржу труда ставит, и квартплату помогают оплатить.

– Расскажите, в каких условиях вы сейчас живете. Как дни проводите?

– Условия проживания просто отличные. Здание новое, ванна, туалет есть. Постельное белье, шампуни, мыло, еду, проездные билеты – все это нам выдают. Есть бесплатный Wi-Fi. Мы свободно ходим везде, у меня машина под окном стоит – ездим в Ригу. Всё нормально!

Некоторые говорят, что им не очень нравится здесь, но я не понимаю, к чему тут можно придраться. Может, кто-то раньше жил роскошно, а нам, деревенским, нравится. Жить можно! Да и не в нашей ситуации выбирать пятизвездочные отели. Главное, что я на свободе. И дочка рядом – песни поет, в куклы играет.

– Работать вы пока не можете?

– Да, работать пока нельзя, потому что у нас нет статуса. У меня и виза только до марта – мне выдали на три месяца. Но работать по ней я не имею права. Нам платят пособие – три евро на человека в день. Каждые десять дней выплаты. Мы ездим в магазин, покупаем продукты, фрукты-овощи. Но, честно говоря, деньги в основном на ребенка тратим. Макароны, муку, масло и другое самое необходимое – нам всё выдают. У нас холодильник в комнате забит продуктами. Мы ни в чем не нуждаемся.

К тому же очень помогает белорусская диаспора в Риге. Создали чаты в телеграм каналах, и, если кому что надо, люди обращаются туда, им помогают.

Тут основные трудности с карантином связаны, поэтому в магазинах не всё можно купить. Мы хотели санки дочке купить (зима все-таки!), а в магазине не нашли. Написали в чат, нам их привезли. Рижане на самом деле много помогают.

Условия, повторюсь, хорошие. Я даже и не думал, что настолько всё будет хорошо.

Тут много наших белорусов, так что с общением проблем нет.

– А с чем есть проблемы?

– Да вы знаете, если честно, то вообще ни с чем. Живем, как в санатории. Я уже три месяца тут нахожусь, даже вес лишний набрал!

– Не жалеете, что уехали? Как говорится, в гостях хорошо, но дома- то лучше! Не скучаете?

– Конечно, домой хочется. Мне и дом, и работа снятся постоянно. Хорошо, что сейчас интернет есть, средства связи разные – включишь видео, посмотришь на родных, увидишь, что дома происходит. Но, с другой стороны, честно говоря, я вот читаю последние новости и думаю: если бы не уехал, то сидел бы в тюрьме уже давным давно! Я смотрел, как обыски у журналистов и правозащитников проходили… А если бы я оказался в тюрьме, жену наверняка уволили бы с работы – она в школе сторожем работала. Работы нет, денег нет, как жить? Ребенка могли в приют забрать.

– Вы в конце лета минувшего года отсидели 10 суток якобы за неповиновение милиции, а в декабре милиция составила на вас протокол за «экстремизм» – из-за перепечатки материалов на ютуб-канале «Хойники для жизни» из телеграм-канала, который в Беларуси официально признан экстремистским.

– Да, я отсидел 10 суток, а потом еще мне трое суток дали. Когда составили протокол за экстремизм, у меня конфисковали телефон. Может, я и остался бы в Беларуси. Но объявили о том, что границы на выезд закрывают, и мы за три дня до того, как опустился шлагбаум, успели уехать.

– В декабре?

– Да, 17 декабря. Если бы границы не закрывали, может, еще и поборолся бы. Дождался бы суда, узнал бы, что мне светит…

– А жена сразу согласилась уезжать?

– Ох, нет! Она сильно за дочку переживала. У нас ведь и за меньшие грехи детей забирают. Даже если за квартиру не заплатишь, могут быть проблемы, а тут экстремизм! Разве это нормально, когда колхозника делают экстремистом?

Конечно, домой хочется, но пока, видимо, никак… В общем, не тот случай, чтобы геройствовать и рисковать семьей и ребенком.

– Получив вид на жительство в Латвии, чем планируете заниматься? Будете искать работу по профессии? И язык же надо учить – в Латвии с этим, если не ошибаюсь, строго.

– Пока с языковой проблемой не сталкивались – тут все отлично понимают русский. Но есть различные программы, в том числе для латышей, по изучению языка. У нас тоже идут онлайн-курсы по языкам. Моя жена сейчас учится онлайн – она хочет работать с детьми воспитателем, изучает вот прямо сейчас психологию и другие предметы. Диаспора белорусская ей оплачивает курсы, она времени не теряет, диплом получит.

– А дочка в садик ходит? Ей, если не ошибаюсь, пять лет?

– В марте будет пять.

Здесь садик есть, прямо в центре для беженцев, но он из-за карантина работает не каждый день, а лишь два дня в неделю по четыре часа. Дочке нравится туда ходить. Но здесь, повторюсь, очень много ограничений из-за коронавируса. Нам сказали, что после легализации и с работой помогут, и в садик ребенка определят. Я и сам просматриваю вакансии, рекламки, зарплаты, предложения фермерских хозяйств – всё изучаю, пока есть время.

– Валерий Цепкало вместе с семьей тоже сейчас живет в Риге. Встречались с ним?

– Они приезжали к нам в центр, но мы в то время как раз находились на самоизоляции, и нам выход был запрещен. Они частенько сюда приезжают, подарки привозят детям. Тут много белорусов с детьми, кстати, у некоторых и по четверо!

– Евгений, а почему вы выбрали именно Латвию?

– Так получилось. Времени на раздумья особо не было, границы закрывались. Я написал и в польское посольство, но там ответили, что из-за коронавируса они не работают. А латвийское посольство сразу ответило, мне согласились помочь. Еще я общался с людьми, которые уже здесь были. Парни из Мозыря и Добруша рассказали, какие тут условия, фотографии прислали, сказали, как и что можно сделать.

Спасибо, что латвийское посольство согласилось помочь. Я поехал бы куда угодно, только не в Россию. Потому что россияне арестовывают белорусов, которые находятся на их территории, и выдают режиму Лукашенко. Это вообще ни в какие ворота!

– Как думаете, чем закончится противостояние в Беларуси?

– Плохие у меня предчувствия. Я боюсь, что не избежать нам российского колпака. Хотя лично я против объединения. На мой взгляд, Беларусь должна остаться свободной и независимой страной. Мне есть с чем сравнивать – я ездил в Россию на заработки, и сейчас вижу, как Латвия живет.

Мне хочется, чтобы весной или летом ситуация в Беларуси как-то разрешилась. Хотя, если честно, я уже не вижу предпосылок для того, чтобы сотни тысяч людей, как в прошлом году, вышли на улицу. Сейчас гайки сильно закручивают, многим дают серьезные сроки, люди боятся…

– Кто сейчас смотрит за вашим домом?

– В моем доме живет мама, за ней присматривает сестра, соседи, друзья. И дрова носят, и снег чистят.

Я перед отъездом продал и раздал всю живность – кур, свиней. Машину продал – был у меня вагончик грузовой, инструмента немного продал. Потому что нужно было и страховки купить, и машину немного подремонтировать – мы же на ней уезжали. А дом под присмотром. Надеюсь, всё же вернемся…

Публикация – из № 13 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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