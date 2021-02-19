Дмитрий Шепелев пожаловался на загруженный график.

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Канал ТНТ не так давно прервал съемки нового шоу Дмитрия Шепелева «Ты как я». Причиной стали низкие рейтинги проекта. Тогда у фанатов известного белорусского ведущего и шоумена, уехавшего из Беларуси в сентябре 2020 года, возникло предположение, что теперь он сидит без работы.

В своём Instagram Дмитрий заверил, что ему очень нравится рано вставать. По его словам, он совсем не сидит без работы, как некоторые могли подумать.

«Раннее утро я стараюсь проводить без гаджетов, не засорять голову электронным мусором. Я провожаю сына в школу. Ну а дальше каждый час расписан до вечера. Там и спорт, работа, встречи, ну все как у всех с перерывом на обед», написал Дмитрий Шепелев.

Как добавил ведущий, ближе к 19 часам он ставит телефон на зарядку и больше в руки его старается не брать. Ему нравится проводить время с семьей и детьми.

Напомним, что в начале февраля Дмитрий Шепелев объявил, что станет отцом во второй раз. Тогда его возлюбленная Екатерина Тулупова никак не прокомментировала это заявление. А теперь опубликовала фото в Instagram, которое заменило любые комментарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тулупова Екатерина (@tulupova)

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