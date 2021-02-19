Бывший актер Купаловского на сцене санкт-петербургского Александринского театра

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Актер Иван Трус дебютировал на сцене санкт-петербургского Александринского театра. Он сыграл роль Ипполита Кислякова в спектакле «Товарищ Кисляков», сообщает TUT.BY

— Бывшего инженера-железнодорожника, волею обстоятельств ставшего музейным сотрудником, Ипполита Кислякова играет недавно принятый в труппу Иван Трус. До недавнего времени он служил в минском Театре имени Янки Купалы, что, разумеется, сразу наполняет и его роль, и постановку дополнительными смыслами. В этом спектакле актер стал настоящим открытием, — отмечается в рецензии «Петербургского театрального журнала».

Как отмечает критик Наталия Эфендиева, «Трус играет своего героя, скорее всего не единожды менявшегося, как человека робкого, страшащегося сделать лишнее движение, подобострастного, вынужденно угодливого и уже основательно надломленного».

— Только в мечтах он может возражать своей мегере и ее инфернальной тетке (…), только в мечтах он геройски парирует (…) реплики и становится тем, кем никогда не станет в реальности. В этих эпизодах черноту пространства прорывает белый луч прожектора, но сладостные минуты истекают очень быстро. Внутренняя метаморфоза в конце концов обретает конкретную внешнюю форму: герой буквально переобувается, меняя стоптанные интеллигентские ботинки на крепкие рабочие сапоги, становясь, таким образом, одним из них.

Иван Трус родился в 1984 году в Узде. Окончил Белорусскую академию искусств по специальности «актер драматического театра и кино» (курс Фомы Воронецкого, 2006). Работал в Театре имени Максима Горького, минском Молодежном театре, Могилевском облдрамтеатре и Купаловском. В августе 2020 года он ушел из Купаловского театра вместе с большей частью труппы.

Также он исполнил главную роль в фильме «Авантюры Прантиша Вырвича».

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