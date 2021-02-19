Aurora 7 – семиэкранный ноутбук

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Многоэкранные решения в наши дни являются нормой для профессионалов, повышая их производительность и качество в работе и играх, сообщает Hi-tech.news.

Компания-разработчик Expanscape представила новый ноутбук Aurora 7, как сверхпроизводительный и мобильный и планирует как можно скорее подготовить коммерческую версию.

Если говорить о дизайне и его форме, то ноутбук получил 17,3-дюймовый основной экран. Еще три другие 17,3-дюймовые панели дисплея поворачиваются – одна в альбомной ориентации, которая находится над основным дисплеем, а две другие по обе стороны в портретной конфигурации. Все они имеют разрешение 3840×2160, работают на частоте 60 Гц.Если это недостаточно, то есть еще три вспомогательных дисплея с разрешением 1920×1200, образующие дополнительное рабочее пространство.

Ноутбук работает на процессоре Intel Core i9-9900K и сопряжен с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060. Для обработки всей необходимой информации в ноутбуке стоит 64 ГБ памяти DDR4 и множество вариантов накопителей для хранения данных. Чтобы справиться со всеми экранами и огромной вычислительной мощностью, необходимой геймеру, если он хочет довести ее до предела, Expanscape оснастил Aurora 7 двумя аккумуляторами, которых по заверениям разработчика хватит примерно на два часа двадцать минут при нормальной нагрузке.

Единственное предостережение – это его вес. Ноутбук Expanscape Aurora 7 весит 17 килограммов, что не является легким ни по каким стандартам, но если вы можете жить с этим, то это идеальный ноутбук для тех, кому нужна многоэкранная настройка.

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