Арина Соболенко и Элизе Мертенс победили в парном разряде Australian Open

Арина Соболенко и Элизе Мертенс одержала победу в финале женского парного разряда открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче белоруска и бельгийка обыграли Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии – 6:4, 6:3.

Для победы Соболенко и Мертенс в пятницу утром потребовалось менее полутора часов: матч продолжался 1 час и 20 минут.

В финале соревнований мужских пар Раджив Рам (США)/ Джо Солсбери (Великобритания) обыграли дуэт Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Соарес (Бразилия)- 6:4, 7:6 (7:2).

Australian Open является одним из четырех наиболее престижных теннисных турниров сезона, входящих в серию Большого шлема. Общий призовой фонд Australian составляет $55,2 млн. Каждый из дуэтов-победителей заработает из этой суммы по $465,5 тыс.

Поделиться ссылкой: