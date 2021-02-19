Адвоката Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии

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Защитницу Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили адвокатской лицензии. Такое решение приняла Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Минюста 19 февраля, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико.

По мнению комиссии, Казак дискредитировала звание адвоката, что выразилось в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП, пишет TUT.BY.

— Я была к этому готова, еще небольшую надежду испытывала, но оказалось все так, как я и думала. Приняли решение о том, что за совершение проступка, несовместимого с высоким званием адвоката, необходимо действие моей лицензии прекратить. Решение [вступит в силу] с понедельника или вторника, мне еще разрешили поработать пару дней. Никто не захотел слушать, что на самом деле проступок, за который меня привлекли к административной ответственности, я на самом деле не совершала, оказалось, что это неважно. Важен только сам факт формального наличия постановления суда, вступившего в законную силу. Все доводы отвергались. В течение месяца решение можно обжаловать в суде Московского района, — рассказала Людмила Казак.

Она также сказала, что в понедельник планирует еще в качестве адвоката навестить Марию Колесникову и обсудить варианты ее защиты.

Аналогичное решение о лишении лицензии комиссия, помимо Людмилы Казак, приняла еще и по Константину Михелю — партнеру члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Кроме того, сегодня на заседании Квалификационной комиссии также рассмотрят вопрос о лишении лицензии на адвокатскую деятельность адвокатов Максима Конона и Михаила Кирилюка.

Напомним, адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак неизвестные задержали 24 сентября прошлого года по дороге в суд, насильно посадили в автомобиль без опознавательных знаков и доставили в Центральное РУВД, где было оформлено ее задержание и составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП, а также проведен личный обыск, в результате которого были изъяты документы и предметы, содержащие адвокатскую тайну. Ночь Казак провела в ИВС на Окрестина, суд признал ее виновной в неповиновении требованиям сотрудников милиции при задержании.

Представители адвокатского сообщества считают, что задержание и привлечение к административной ответственности Людмилы Казак связано исключительно с осуществлением ею профессиональной адвокатской деятельности, с работой по резонансным делам, в частности по делу Марии Колесниковой.

Они также заявляли, что дело адвоката Людмилы Казак, так же как и дела по обвинению адвоката Максима Знака и Ильи Салея, прямо связанные с их профессиональной деятельностью, демонстрирует, что сегодня адвокаты в Беларуси не только не защищены от нарушения своих профессиональных прав, но и подвергаются личным угрозам в виде похищения, произвольного задержания, заключения под стражу, безосновательного привлечения к ответственности в нарушение базовых процессуальных гарантий — исключительно в связи с адвокатской деятельностью.

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