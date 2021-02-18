«Запах нового автомобиля» – это запах канцерогенов

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Токсиколог Дэвид Волц из Калифорнийского университета (США) выяснил, что у жителей густонаселенных городов, например Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, десятикратно превышена вероятность заболеть раком из-за их пристрастия к новеньким автомобилям. Дело в том, что характерный аромат новой машины из автосалона – это в прямом смысле запах риска. Его формируют два известных канцерогена, формальдегид и бензол.

В случае с новым автомобилем все элементы отделки салона и аксессуары имеют тот состав веществ, который сформирован при их изготовлении. Клей, краска, все виды пластика, текстиль, резина – все это для защиты и стойкости пропитано химическими веществами. Они порождают так называемые «отходящие газы» – летучие соединения, частицы которых легко перемещаются внутри салона, сцепляются с пылью и вместе с ней оседают на поверхностях.

Согласно исследованиям Дэвида Волца, достаточно провести в закрытом автомобиле всего 20 минут, чтобы концентрация полученных канцерогенных веществ в организме превысила безопасную норму. Это притом, что среднестатистический американец проводит в машине ежедневно более часа, а у множества людей, от курьеров до таксистов Uber, вся их деятельность связана с пребыванием в машине. Данных по старым автомобилям нет, со временем концентрация бензола и формальдегида в отделке уменьшается, но каждый случай индивидуален.

Токсиколог призывает не торопиться с выводами. Во-первых, многое зависит от целого ряда факторов, включая температуру воздуха, погоду, ездит ли водитель с открытым окном и как часто использует кондиционер. Во-вторых, речь идет о повышении риска заболеть раком, а не создании прямой угрозы такого исхода. Дэвид Волц уточняет, что информация его исследования предназначается в первую очередь производителям автомобилей, которым следует подыскать безопасную альтернативу применяемым в отделке веществам.

Поделиться ссылкой:



