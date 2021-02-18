В Европарламенте начали сбор подписей за отстранение БТ от Евровидения

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Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро объявила сбор подписей среди своих коллег для отстранения Белтелерадиокомпании от Евровидения.

Она предложила депутатам из Европарламента подписать письмо в Европейский вещательный союз (ЕВС) с соответствующей инициативой. Карин Карлсбро отмечает, что глава БТ Иван Эйсмонт включен в санкционный список Евросоюза, а внутри самой компании работников преследуют из-за их политических взглядов.

Карин Карлсбро заявила со ссылкой на Белорусский фонд солидарности, что более 100 человек были вынуждены уволиться или уволены из белорусских госСМИ. Несколько из них находятся в тюрьме, в том числе Денис Соколов, бывший давний член белорусской делегации на конкурсе песни «Евровидение».

«Евровидение» — крупное музыкальное событие, объединяющее страны Европы. Государственной телекомпании, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, там не место», — считает Карлсбро.

ЕВС не хочет исключать БТ, но это пока

Европейский вещательный союз ответил Белорусскому фонду культурной солидарности, который предлагает исключить Белтелерадиокомпанию из ЕВС и забрать у нее право соорганизации «Евровидения». Об этом в Facebook рассказал руководитель фонда Сергей Будкин.

В своем ответе гендиректор ЕВС Ноэль Куран говорит о том, что они следят за ситуацией в Беларуси и осуждают действия властей. По его словам, представители ЕВС также предупредили БТ о «недопустимости односторонней подачи информации». Но исключить БТ и забрать у него «Евровидение» в ЕВС отказываются.

Как все начиналось

Евровидение в 2021 году должно пройти в Роттердаме в мае. Белтелерадиокомпания заявила в сентябре 2020 года, что группа VAL, выигравшая национальный отбор на «Евровидение» в 2020 году, не поедет на конкурс в 2021 году. «Произойдет это не потому, что на БТ что-то «сломалось» или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть», — заявили в компании.

В ответ солистка группы заявила, что на БТ так отреагировали на активную гражданскую позицию VAL.

«Триггером, как мы понимаем, послужила наша активная гражданская позиция, откровенное интервью для проекта ИЛ l Интересные Люди и недельное видеообращение для своих слушателей. Сказать, что мы сильно расстроены, самим же и обмануться. Когда мы делаем определённые шаги, мы понимаем их возможные последствия», — заявила в Facebook солистка группы Валерия Грибусова.

В итоге в 2021 году был объявлен новый отбор музыкантов. Белтелерадиокомпания завершила прием заявок для участия в национальном отборе на «Евровидение-2021». В адрес медиахолдинга, сообщает БТ, поступило около полусотни композиций. Одну из них прислала исполнитель хита «Шчучыншчына». Она тоже подала заявку на Евровидение!

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