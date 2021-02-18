«Тры чарапахі» от чемпионки мира по фристайлу

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«ЧеcтнОК» показал топовый кавер на «Тры чарапахі» от Александры Романовской, которую «дастала чаканне»!

Одна из лучших фристайлисток Беларуси Александра Романовская за последнее время пережила много потрясений. В разгар протестов, у ее отца случился инсульт, а затем последовало увольнение из сборной. Формулировка руководства: из-за прогулов, хотя в это время титулованная спортсменка не могла тренироваться и ухаживала за своим отцом.

Но несмотря ни на что, Александра не унывает.

View this post on Instagram A post shared by ЧестнОК | Белорусский футбол (@chestnok_by)

Корреспондент Tribuna.com, ведущий YouTube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин, взял камеру и сходил в гости к любимице Николая Козеко.

Специально для подписчиков You-Tube канала «ЧестнОК» Александра сыграла на укулеле и записала что-то невероятно милое и теплое! Полное видео можно посмотреть здесь. Спойлер: в конце видео будет смешно.

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