Тихановская о суде над журналистками “Белсата”: «Мы не будем жить в клетке»

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Светлана Тихановская отреагировала на приговор Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которым дали по два года колонии за стрим.

— В зале суда они улыбаются и обнимают друг друга. И посмотрите на реакцию силовиков. Они прячут лица под масками и нервно уговаривают всех уйти из зала, — пишет Тихановская. — Так кто из них в клетке? Катя и Даша свободны как никто в этом зале.

Их не удалось сломить, не удалось запугать и устрашить. Несмотря ни на что, они свободны.

Я знаю, что мы не будем жить в клетке. Мы добьемся правды и свободы — благодаря Екатерине Андреевой, Дарье Чульцовой, всем честным журналистам, врачам, правозащитникам, волонтерам и всем смелым белорусам. Мы сделаем это ради них. И в итоге всем придется снять маски и посмотреть друг другу в глаза.

Поделиться ссылкой:



