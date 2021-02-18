Светлана Тихановская, Дуа Липа и “король губных помад – лидеры будущего

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Вчера в сети появился список лидеров Time 100 Next, куда вошли известные личности из разных областей, которые, по мнению издания, будут формировать будущее. Среди них оказалась и экс-кандидат на пост президента Республики Беларусь Светлана Тихановская.

Она стала единственной представительницей стран бывшего СССР в этом рейтинге. Ее в список предложил внести другой известный политик, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

“Светлана Тихановская — пример сопротивления и достоинства для всех, кто борется за демократию в мире,” — объяснил он свой выбор.

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Ранее Светлану Тихановскую также включили в список самых влиятельных женщин по версии BBC.

В политическую категорию списка также были включены премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак.

Среди представителей творческих профессий в списке оказались певица Дуа Липа, актрисы Ана де Армас, Хантер Шафер, Флоренс Пью, Шира Хаас и Аня Тейлор-Джой, а также певица и музыкант Фиби Бриджерс, которая не так давно присоединилась к женщинам, обвинившим Мэрилина Мэнсона в насилии.

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От Эшли Грэм получила номинацию в список модель Палома Эльсессер, которая выступает за разнообразие и равные возможности для девушек разных типажей в мире моды.

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В категорию инноваторов попал Ли Цзяци, которого также называют “королем губной помады” в Китае. Пользователей сети Ли покорил своей харизмой и честными обзорами косметики. Он стал одним из самых узнаваемых лиц китайской индустрии онлайн-продаж в прямом эфире и добился весьма существенных результатов.

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В 2019 году Ли помог увеличить объем продаж интернет-магазина Taobao на 145 миллионов долларов во время шопинга в рамках Дня холостяков в Китае. Когда началась пандемия COVID-19, Ли работал с государственными СМИ над продвижением продуктов из сильно пострадавшего Уханя, чтобы помочь стимулировать экономику города.

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