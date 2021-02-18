Премьер Грузии подал в отставку из-за ареста лидера оппозиции. Вместе с ним уходит и правительство

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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг утром объявил об отставке в связи с делом об аресте лидера главной оппозиционной партии “Единое национальное движение” Ники Мелии, сообщает “Эхо Кавказа”.

Гахария объяснил свое решение разногласиями с правящей командой по выполнению решения суда по Мелии. По его словам, выполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

“Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами является наибольшим риском для будущего нашей страны, ее экономического развития и преодоления всех видов кризисов”, – заявил Гахария.

Он отметил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призвал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма.

“Но, несмотря ни на что, моей совершенно непоколебимой позицией является то, что выполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, недопустимо”, – сказал Гахария.

Действие полномочий премьер-министра прекращается с момента его отставки. Правительство также подало в отставку и продолжит работу до назначения нового премьер-министра, сообщает Грузия Online.

Теперь, в течение двух недель после отставки премьер-министра парламент должен выразить доверие новому кабинету министров, назначенному правящей партией. Для этой процедуры необходимо набрать 76 голосов депутатов. Если в течение этого периода не будет получен вотум доверия, парламенту даются еще две недели для согласования состава кабинета министров. Если парламент не утвердит правительство в течение этих 4 недель, президент обязан распустить парламент в течение 1 недели и назначить внеочередные выборы.

Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии “Единое национальное движение”.

Мелия, который стал председателем “Единого национального движения” в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в нем – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как “ночь Гаврилова”.

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