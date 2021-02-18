Паспорт COVID-вакцинации может стать обязательным

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Паспорт прививок вскоре может стать настоящим документом, необходимым не только для путешествующих. Правительство Лондона считает, что при входе в пабы и супермаркет потребуется паспорт, подтверждающий иммунизацию против COVID, сообщает RealitateaMD.

Израиль уже объявил о планах ввести такие правила в конце этого месяца. Спорное предложение, что вызывает разногласие в EC. Дания и Швеция уже разрабатывают вариант паспорта вакцинации.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб был тем, кто выдвинул идею использования внутреннего паспорта для вакцины.

Израиль предпринимает важные шаги по внедрению внутреннего паспорта вакцинации.

С 21 февраля только граждане, у которых есть и дозы вакцины, и так называемый цифровой зеленый паспорт, смогут посещать театр, кино, тренажерный зал или ресторан.

Даже если в государствах Европейского Союза, таких как Испания и Италия, все чаще рассматривают возможность использования паспорта Covid. Более того, Швеция и Дания уже объявили электронные сертификаты, которые позволят людям выезжать за границу и обедать в ресторанах. Бельгия, Германия и Франция в настоящее время выступают против такого документа.

Тем временем, в среду, государственная пресс-служба Королевства Бахрейн заявила, что в государстве теперь применяется цифровой паспорт вакцинации против COVID-19. Королевство Персидского залива – одно из первых государств в мире, выпустившее подобный документ.

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