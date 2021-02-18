Минск опасается срыва подписания соглашения о перевалке нефтепродуктов через порты России

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В Минске опасаются, что подписание соглашения между Минтрансами Беларуси и России о перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ не состоится из-за позиции российских компаний-операторов портов.

“Подписание соглашения находится под угрозой срыва из-за российских компаний, которые пытаются устраниться от пакетного формата сделки. Проблема в том, что без синхронного подписания соглашения и контрактов с операторами все договоренности в этой сфере банально трансформируются в одностороннюю форму обязательств с белорусской стороны”, – заявил Interfax.by близкий к переговорам источник с белорусской стороны.

Как сообщалось, во вторник Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.

Пресс-служба президента сообщила, что на подписание соглашения уполномочен Минтранс Беларуси.

Ранее Минтранс Беларуси подтвердил принципиальную готовность к подписанию с Минтрансом РФ соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Было объявлено, что технически оно может быть оформлено после 15 февраля.

“В настоящее время не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением”, – сообщала “Интерфаксу” пресс-секретарь белорусского Минтранса Анна Куриленок.

По ее словам, белорусская сторона планирует заключить договоры с операторами терминалов в Санкт-Петербурге и Усть-Луге.

Предполагается, что действие соглашения будет рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.

Минтранс РФ в прошлую пятницу проинформировал, что соглашение о перевалке белорусских грузов будет подписано 15 февраля. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

“Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах как мазут, бензин и масло. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay (бери или плати – ИФ). В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем”, – говорится в сообщении Минтранса.

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