Как Беларусь избежала шока, но оказалась на пути к затяжной рецессии

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Согласно популярной официальной риторике, наша страна смогла избежать того болезненного падения, которое пережил весь остальной мир в результате пандемии COVID-19. Но эксперты предупреждают: негативные последствия еще впереди.

Масштабное исследование провела компания SATIO совместно с Friedrich Ebert Stiftung.

Итак, к чему пришла белорусская экономика за 8 месяцев 2020-го года?

ВВП упал

За 8 месяцев 2020 года темпы роста валового внутреннего продукта сократились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. И это при том, что запланированный государством рост ВВП составлял 2,2%.

— Здесь важно, что снижение деловой активности из-за COVID-19 повлияло на ВВП гораздо меньше, чем два других определяющих фактора: сокращение объемов поставок нефти из России ввиду разногласий по цене и снижение мировых цен на калийные удобрения, — отмечает Евгений Краснянский, исполнительный директор SATIO.

На первый взгляд, сокращение ВВП на 1,3% даже выглядит привлекательным, ведь в других странах ВВП падал еще активнее — в той же России на минус 3,6%. Однако достигнуто это за счет искусственного поддержания зарплат и работы предприятий на склады, что впоследствии обернется проблемой их разгрузки.

Рубль просел

На девальвацию белорусского рубля коронавирус тоже имел опосредованное влияние, отмечается в исследовании: «По большей части это произошло за счет падения российского рубля следом за обвалом цен на нефть в марте. Корзина валют (из евро, доллара и российского рубля) за 10 месяцев 2020 года сократилась на 11,6%».

Инфляция выросла

С января по декабрь 2020 года инфляция выросла с 4,7% до 6,1%. Но и в этом процессе COVID-19 не стал определяющим фактором. На инфляции сказались все те же цены на нефть, ослабление национальной валюты и как следствие рост цен на импортные товары вкупе со сложностями их поставки.

Доходы в бюджет сократились

Коронавирус, безусловно, повлиял на экономическую активность значительной доли субъектов хозяйствования. Например, доля убыточных организаций в общем числе увеличилась с 15% в 2019 до 19%. А это — потери для бюджета налоговых поступлений.

И все же снова эпидемия уступает место внешним факторам: основную часть денег государственная казна недополучила из-за сокращения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты вследствие сильного сокращения их экспорта и импорта (за І полугодие поступления сократились в 8 раз) и в целом вывозных таможенных пошлин.

Госдолг достиг максимума

По состоянию на 1 ноября 2020 года внешний государственный долг Беларуси составил 18,1 млрд долларов – это максимальная за всю историю суверенной Беларуси величина. Рост с начала года составил 1,0 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или 5,8%, отмечается в исследовании.

В сумме внешний и внутренний госдолг, а также госгарантии вместе взятые достигли 41,1% от ВВП. Это худшее соотношение госдолга и ВВП с 1 августа 2018 года.

Но важно, что новые займы брались не на борьбу с эпидемией, а чтобы компенсировать потери девальвации и покрыть платежи по ранее взятым обязательствам.

«Вируса нет», но он все равно влияет

Получается, во всех экономических процессах в нашей стране COVID-19 не имел первостепенного значения. Его прямое влияние заметно лишь в отдельных секторах. В частности, в транспортной деятельности (–9,5%) и оптовой и розничной торговле (–3,1%). Для предприятий, работающих в этих сферах, эпидемия обернулась падением выручки (на 6,8%) и прибыли (на 80,1%), а для людей — безработицей.

В целом все выше названные явления обернулись сокращением доходов населения, хотя официальная статистика свидетельствует об их росте.

— Наши опросы подтверждают, что люди чувствуют ухудшение своего положения. Косвенно доказательством тому служит структура потребительских расходов — траты на питание увеличились, — отмечает Евгений Краснянский. — И 90% опрошенных уверены, что в лучшему ситуация не изменится.

COVID-19, уверены авторы исследования, обнажил «болевые точки». А их в белорусской экономике немало. Сразу дал о себе знать непомерный госдолг, зависимость от мировых цен на нефть и калийные удобрения, восприимчивость к колебаниям российского рубля. Плюс неумение государства оперативно и эффективно решать проблемы: согласно опросам, представители частного бизнеса убеждены, что предпринятые меры по нивелированию последствий коронавируса были недостаточными.

Что дальше?

И самое интересное, что в 2020-м году все могло быть еще хуже. Но так будет, по всей вероятности, в обозримой перспективе.

— В экономическом измерении проблемы на фоне COVID оказались пока по факту в разы меньше, чем они могли бы быть, — отмечает старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук. —Еще в апреле мы моделировали различные ситуации, и пытались оценить, как поведет себя ВВП при полном отсутствии вмешательства со стороны властей. В таком случае во втором квартале 2020 года нас ожидал бы очень значительный спад — около 10%.

По этому пути сознательно пошли практически все соседние страны, но не Беларусь. Как раз во втором квартале власти предприняли ряд поддерживающих шагов — ориентация работы производства на склад и активная поддержка госпредприятий по реструктуризации долгов с дополнительными вливаниями.

— В итоге после резкого падения другие страны перешли к примерно такому же резкому подъему, а Беларусь избежала шока, но оказалась на пути к отложенной затяжной рецессии, — говорит Дмитрий Крук.

Проблемы, по его словам, переведены в другое измерение, но они никуда не делись.

— Последствия диспропорций в экономике мы уже наблюдали в 2010-2011 годах, сейчас мы видим, как ситуация повторяется в рамках корпоративных долгов. Поэтому мы полагаем, что процесс отложенной и затянутой рецессии будет давать о себе знать в будущем, при негативном же сценарии нам грозит ухудшение финансовой конъюнктуры, — таков прогноз эксперта.

Но на сегодняшний день в экономике накоплено столько рисков, что даже пессимистичные сценарии могут впоследствии показаться привлекательными, считает Дмитрий Крук.

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