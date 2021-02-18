Иглоукалывание — это не чудо, а труд врача и пациента

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Восточная медицина и метод акупунктуры — таинственны и притягательны, обещают излечить разные недуги, с которыми не справляется современная медицина. О том как не попасть к шарлатану и излечиться рассказала журналу WHERE MINSK Алла Урбанович, руководитель Клинического центра традиционной восточной медицины.

— Считается, что официальная и нетрадиционная медицина живут на разных полюсах. Как получилось, что Центр традиционной восточной медицины появился в 10-й городской клинической больнице?

— Это уже давно не так. (Улыбается.) Сегодня нетрадиционная медицина занимает определенное место в перечне методов восстановительной медицины. Специальность врача-рефлексотерапевта официально введена в реестр врачебных специальностей. Получают ее уже после окончания медицинского университета на базе кафедры рефлексотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Кстати, в прошлом годукафедра отметила свое 30-летие. Территориально она находится в 10-й клинической больнице, поэтому и Центр появился именно здесь.

— Алла Михайловна, на чём основываются методики акупунктуры и какие изменения они претерпели в XXI веке?

— Рефлексотерапия — это вид медицинской реабилитации, основой которого является воздействие различными факторами на определенные участки (точки, зоны, области) человеческого тела. Факторы могут быть механическими, электрическими, световыми и так далее, а также различаться по силе, характеру и продолжительности воздействия. Сюда же можно отнести лечение пиявками, пчелами, точечное введение фармакологических препаратов.

К механическому фактору воздействия как раз относится акупунктура — укалывание биологически активных точек, расположенных на различных частях тела и составляющих определенную сеть меридианов. Место, глубина введения и количество игл определяются индивидуально в зависимости от патологии и конституции пациента.

Мы широко используем опыт традиционного классического иглоукалывания в комбинации с современными технологиями рефлексотерапии: электропунктурное тестирование, физиопунктурная рефлексотерапия (магнитопунктура, лазеропунктура), фармакорефлексотерапия, электроакупунктура, гирудотерапия. Внедрены новые методики, такие как ударноволновая терапия, карбоксирефлексотерапия.

— В каких случаях иглотерапия особенно эффективна?

— Рефлексотерапия — это метод реабилитации. Это не чудо и не волшебство, а скрупулезный труд по восстановлению утраченного качества жизни. И труд двусторонний — врача и пациента. Иглотерапия помогает в борьбе с болевыми синдромами, восстановлению работы нервов при парезах, нарушениях сна и многих других заболеваниях. Как правило, лечение состоит из нескольких сеансов.

— Правда ли, что с помощью иглоукалывания можно похудеть, избавиться от алкогольной, наркотической зависимости?

— В Центре мы проводим курсы лечения от никотиновой зависимости и видим хороший эффект. Но, опять же, важным моментом является выраженная мотивация самого пациента. Врач не бросает курить за него, а лишь помогает пройти этот трудный путь. Что касается алкоголя, у меня нет опыта работы с данным контингентом, но уверена, что здесь важна согласованная работа с наркологом, и, может быть, психотерапевтом. Ну а про похудеть — можно. Есть методики, направленные на снижение чувства голода, ускорение обменных процессов. Однако без соблюдения пищевой дисциплины и физических нагрузок фигуру суперзвезды не получить.

— Как рефлексотерапевт формирует план лечения? Проводит собственную диагностику или доверяет данным медицинской карты?

— Перед назначением курса лечения врач проводит обследование по классической схеме: жалобы, история заболевания, изучение медицинской документации, общий осмотр. Если необходимо, проводит электропунктурное тестирование, позволяющее оценить особенности течения заболевания и выявить наличие дисбаланса функциональных систем. Это дает возможность индивидуально подойти к каждому пациенту, выбрать методику с учетом патогенеза развития заболевания.

— Есть ли точки для конкретных недугов: для лечения остеохондроза, избавления от головной боли?

— В информационных статьях, посвященных иглотерапии, часто встречается поэтический перевод названия точек акупунктуры: “пруд у изгиба” (точка в области локтевого сустава), “врата жизни” (точка в области поясницы), “встреча с храмом” (точка между бровей). Названий “точка для лечения остеохондроза” в трактатах об акупунктуре не встречается. (Улыбается.) Если серьезно, конечно, нет единой точки от какого-то конкретного недуга. Мастерство врача заключается как раз в выборе правильной комбинации точек, силы и продолжительности воздействия на них, а иногда и времени суток, более подходящего для воздействия.

— Иглоукалывание усиливает действие лекарственных препаратов или к нему лучше прибегать до медикаментозного лечения?

— С одной стороны, иглотерапия может потенцировать и пролонгировать действия некоторых лекарств. Но после введения некоторых медицинских препаратов, например, после проведения неврологом блокады для купирования болевого синдрома иглотерапия малоэффективна. Всегда эффект выше от комбинации методов лечения. Плюс лечением нужно заниматься вовремя.

— Кому методы рефлексотерапии строго противопоказаны?

— Как и у любого метода, есть определенный перечень противопоказаний и к рефлексотерапии. Это наличие онкологических заболеваний, декомпенсированные состояния, выраженная астенизация, некоторые болезни крови, инфекционные заболевания. Есть понятие относительных показаний к нашим методам, когда, например, высок риск обострения процесса, но для улучшения качества жизни пациенту назначается курс рефлексотерапии. Например, у пациента с онкопроцессом случился неврит лицевого нерва или люмбалгия. В этом случае, очень тщательно подходя к выбору точек, врач стремится помочь пациенту, максимально исключая возможность навредить. Всё очень индивидуально.

— Верно ли, что врачи Клинического центра традиционной восточной медицины проходили обучение в Китае?

— Да, врачи нашего отделения проходили стажировку в международных учебных центрах Китайской Народной Республики. А китайские коллеги неоднократно посещали наш Центр. Кстати, во время научно-практических семинаров, организованных кафедрой рефлексотерапии, участники китайской делегации отметили, что приятно удивлены нашим уровнем и возможностями оказания медицинской помощи методами китайской традиционной медицины. Это касается не только квалификации специалистов, но и кабинетов, оснащенных не только для проведения процедур классического иглоукалывания, но и медицинскими аппаратами для реабилитации современными методами рефлексотерапии.

— Как понять, что перед тобой профессионал, владеющий техникой иглотерапии, а не шарлатан?

— Прежде всего проверить наличие сертификата об окончании курса по переподготовке по рефлексотерапии. И надо понимать, что все нормативные акты Минздрава по организации медицинской помощи методами рефлексотерапии ничем не отличаются от требований к другим врачебным специалистам. Процедуры иглоукалывания должны проводиться в условиях процедурного кабинета с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм, с фиксированием посещения пациента, ведением медицинской документации с отражением всех манипуляций. Обязательно подписание договора об оказании медицинской услуги и наличие информированного согласия пациента. Особенно если пациент обратился не в поликлинику или больницу.

— Чем может быть опасно обращение к неспециалисту? Могут ли иглы навредить?

— Навредить можно. Поэтому процедуры иглоукалывания — это исключительно врачебная деятельность. Конечно, выучить расположение точек может и не врач, но для того, чтобы составить правильный рецепт, провести качественную дифференциальную диагностику и выбрать индивидуальную программу лечения, надо закончить медицинский институт.

Если говорить о приемах точечного массажа, то, действительно, массируя некоторые точки, можно улучшить самочувствие. Чаще всего используются так называемые “точки широкого спектра действия”. Это хэ-гу, расположенная на кисти, точка цзю-сань-ли под коленным суставом, инь-тан и ин-сян на лице и другие.

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