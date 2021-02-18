Дмитрий Кохно перенес цитокиновый шторм

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Известный телеведущий оказался в больнице под капельницей и кислородом

«Должен вас предупредить, что ковид совсем не так прост, как я сначала думал, — написал телеведущий, который полагал, что перенес коронавирус легко. — Помните, я писал, что через 10 дней всё прошло? Так и было. 8 января. Когда сдал анализы после ковидной недели и получил прекрасные результаты. А еще через 10 дней, 18 января, случился цитокиновый шторм.

Знаете, что это? Это организм даёт сильнейший иммунный ответ вирусу, который на самом деле уже побежден. Этот шторм порой опаснее вируса, так как вызывает воспалительный процесс лавинообразно сразу во всем организме. Фотографию я делал в больнице уже с кислородом, капельницей и верой в лучшее и в тот момент до конца не осознавал даже, как опасен цитокиновый шторм и сколько людей от него попрощались с жизнью.

Мне повезло: рядом оказались прекрасные друзья и профессиональные врачи, которые быстро определили, что со мной. Мне повезло: вовремя сделали укол, который останавливает этот шторм. Уже через 4 дня я выписался и поехал домой.

Насколько я знаю, цитокиновый шторм может случиться у любого человека, чаще на 8 или 11-й день после заражения ковид. У меня, правда, начался на 21-й. Главный симптом – резкое повышение температуры у уже вроде бы переболевшего человека. В этот момент не думайте и не сомневайтесь – сразу звоните врачу. Сегодня в больницах успешно подавляют «гадкий иммунный ответ» и организм приходит в норму.

Этот пост я пишу не для того, чтобы напугать или пожаловаться. Я пишу его для того, чтобы вы понимали, насколько порой всё может быть серьезно. И, пока я добавляю в копилку своего парусного спорта еще одну регату в шторм, надеюсь, что никто из вас и ваших близких не столкнется с подобным осложнением после ковид. Берегите себя, будьте в хорошем настроении и всегда смотрите смело в лицо любой опасности. Всё будет хорошо!»

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