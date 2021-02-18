Дело Бабарико представлено как «самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси»

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В суде Московского района Минска продолжилось рассмотрение уголовного дела экс-банкиров. Оно началось с зачитывания обвинения бывшему главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико.

По версии обвинения, будучи в должности председателя правления ОАО “Белгазпромбанк” и председателя комитета по управлению активами и пассивами этого банка, Бабарико «создал устойчивую группу из числа должностных лиц банка с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления».

Указывается, что руководство группой Виктор Бабарико осуществлял с начала 2004 года по середину 2020 года. В обвинении говорится о «систематическом принятии» Бабарико и другими участниками группы взяток в особо крупном размере «за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц действий, связанных с заключением и исполнением кредитных и иных договоров между ОАО “Белгазпромбанк” и различными белорусскими субъектами хозяйствования».

Обвинение указывает, что Виктор Бабарико вовлек в преступную деятельность 7 подсудимых. «По сути, это самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси», – цитирует Белта.

Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть бывших заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

Указывается также, что совладелец и руководитель ООО “Активлизинг” обвиняется в даче взятки должностным лицам «Белгазпромбанка» на сумму не менее 2,5 млн долларов.

Уголовное преследование Виктора Бабарико началось летом прошлого года, когда он вел активную подготовку к участию в президентских выборах.

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