Аналитики: Пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн

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Последствия пандемии нового коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время $281 трлн. Это составляет 355% мирового ВВП.

Такие данные, как сообщает ТАСС, содержатся в исследовании вашингтонского Института международных финансов.

Эксперты подсчитали, что на разработанные властями разных стран программы государственной поддержки их экономики пришлось около $12 трлн госдолга, на международные компании — $5,4 трлн, банки — $3,9 трлн и домохозяйства — $2,6 трлн. За «ковидный» 2020 год рост госдолга всех стран оказался на 35 п.п. выше по сравнению с 2019 годом.

Специалисты указывают, что такие данные выше темпов роста госдолга во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Тогда максимальное значение этого показателя составило 15 п.п.

Между тем, согласно прогнозам аналитиков, в 2021 году мировой госдолг продолжит свой рост и увеличится еще на $10 трлн. Кроме того, как отметили авторы работы, властям в этот раз будет сложнее справиться с ростом госдолга, чем после мирового финансового кризиса. Эксперты не исключают всплеска банкротств и новой волны проблемных кредитов. При этом, указано в докладе, многие компании все больше полагаются на государственную поддержку, что может только усугубить ситуацию.

В институте добавили, что рост госдолга был особенно высоким в таких европейских странах, как Греция, Испания, Франция.

Среди развивающихся экономик в прошлом году данный показатель был наибольшим у Китая, а также Турции, Республики Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов.

Авторы доклада указали, что наибольший уровень накопления корпоративного долга был зарегистрирован в России и Перу.

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