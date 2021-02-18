Адвокат Зикрацкий: «Приговор абсолютно незаконный»

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После оглашения приговора Андреевой и Чульцовой защитник Сергей Зикрацкий прокомментировал решение судьи.

— Мы считаем, что приговор абсолютно незаконный, необоснованный. Во-первых, из-за того, что любые акции, которые проходили после выборов, это были мирные акции, и вообще такие мирные акции не привлекаются к уголовной ответственности. Потому что граждане используют свое право на мирный протест. В частности, к этой конкретной ситуации, мы видим, что абсурдность ситуации в том, что журналисты просто описывали происходящее на улице. И мы вместе читали те выдержки из стрима, которые сторона обвинения считала криминальной, и это выдержки, которые просто содержали описание происходящего. Здесь есть и нарушение права граждан на мирный протест, и право граждан на получение информации.

— Как думаете, почему журналисты сейчас попали под такое преследование и что мы можем сделать с этим?

— Это вопрос более политический, чем юридический. Поэтому это вопрос не ко мне. Мы что можем делать, будем делать, обжаловать до того момента, пока это будет возможно.

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